金山市府將撥款改善田德隆社區生活

負責保護田德隆社區巡邏的街頭大使。（記者李怡／攝影）

舊金山 市府辦公室日昨表示，作為田德隆（Tenderloin） 社區行動計畫（TCAP）的一部分，市府將撥款改善田德隆社區衛生與生活條件，改善項目需要通過為期兩周的投票 之後得以實施。計畫以改善社區公共安全和生存環境為首要任務，從而提高田德隆區居民的社區生活質量。

田德隆社區內華裔 和兒童占有很大的比重，因此市府重視本次的改善計畫項目，且民眾可以透過社區組織參與投票過程，發表自己關於社區改善的建議。此次的改善項目是政府與社區組織共同合作完成。

早在2022年6月，市府出資350萬元計畫在2023年6月至2025年6月期間，根據田德隆社區計畫，分階段改造社區。期間，近1400名社區居民對民眾提交的31個社區改善項目進行投票，包括改善公共社區健康、住所、食品安全、教育、公共安全和經濟流復甦等。

2021年12月，在市長布里德的指導下，應急管理部（DEM）制定田德隆區應急計畫（TEI），計畫分三階段計畫執行，旨在解決藥物過量危機。目前計畫處於第三階段，且會持續運營。

布里德表示，改善田德隆地區的公共安全，不僅是部署增加警力，還應派街頭大使，幫助護送孩子們和家庭需要出行的地方。田德隆社區的兒童數量比其他任何社區都多，因此努力維護這個社區的安全，必須成為舊金山市的首要任務。

改善項目獎包括：青少年安全大使、公共空間改善、社區文化慶典、解決社區的基本生活需求和挑戰、永久性支持住房、食品安全計畫等。

田德隆社區的華裔民眾鄭婆婆表示，雖然田德隆區一直被列為應急計畫治理，但身在其中並未感覺到無家者的減少，且看不到減少的希望；但是社區改善計畫的實施，至少讓民眾看到田德隆的街道比之前乾淨了，每天早上會有專門的團隊沖刷街道，還有穿著綠色制服的街頭大使，給大家一個街頭的安全感。希望更多的改善項目可以實施，讓住在社區內部的人，感受到被照顧被關心，而不是被遺忘。