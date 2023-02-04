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巴洛阿圖婦好心指路 頸上項鍊被摸走

編譯組／巴洛阿圖3日電

近日巴洛阿圖發生一起常見的珠寶詐騙案，在華格林（Walgreens）藥房外，一條價值超過1000元的項鏈被從一名婦女脖子上盜走。警方建議居民要謹慎行事。

當局在周四（2日）上午11時11分接到電話，稱在位於El Camino Real街4170號的華格林停車場發生珠寶盜竊案，受害者是一名60多歲的婦女。該婦女說她從自己的車上下來後，有一輛白色轎車停到她面前，車內一對男女向她詢問去高速公路的方向。

警察說，在受害者回應了他們的詢問後，車上的一名婦女示意該婦女走近車輛。當受害者走近時，嫌疑人向她表示感謝，並將一枚戒指戴在她的手指上；該婦女拒絕了這一答謝，並將戒指送還。女嫌疑人隨即走出車，在受害者的脖子上戴了一條項鏈。

他們分開後，受害者注意到她在事情發生之前戴的項鏈不見了。警方周五（3日）表示，嫌疑人仍然在逃。受害者無法向當局提供關於嫌疑人的完整描述。

據警方稱，這是自2021年5月以來巴洛阿圖市發生的第一起珠寶盜竊案，而在灣區的其他社區也經常有受害者報告這種詐騙盜竊手段。

在一份新聞稿中，巴洛阿圖警方建議老年居民的成年子女和護理人員能夠與老人分享最近的這些事件，好讓他們對這種騙局有所了解。

詐騙 警察 灣區

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