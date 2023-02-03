金山華埠商人協會帶領民眾走訪小商業 盼促進華埠經濟復甦

「走訪華埠小商業」活動的隨訪團隊走進華埠飲品店。 （記者李怡／攝影）

舊金山華埠 商人協會主辦的「走訪華埠小商業」活動，2日在舊金山華埠商業街舉行。活動宗旨為助力華埠小商業復興，讓舊金山民眾走進華埠，了解小商業目前面臨的挑戰和困境。

活動於當天下午在華埠飲品店「玉」（Jade Chocolates）開始，直至百思域街的名店結束，期間走訪近20多間小商戶。參與走訪活動的多數為華埠商人協會的會員與小商業代表和店主。

據舊金山華埠商人協會負責人路易（Betty Louie）表示，為加強小商業間的互訪和帶動社區經濟發展，華埠商人協會會定期帶領會員與小商業主走訪不同社區的商業走廊，包括田德隆區、米慎區、日落區等等。目前正值中國農曆新年之際，特別安排帶領大家走訪舊金山華埠商業街，以推動民眾對於中國傳統文化的了解，以及對華埠的深度體驗，從而幫助華埠小商業恢復活力，助力其發展。

市府經濟與勞動力發展辦公室（OWED）高級項目經理陳嘉霖（Francis Chan）表示，金山華埠商人協會一直以來團結小商業主，服務於華埠社區。慶祝農曆新年之際，也是小商業活動更多助力發展的好時機。疫情 之後，需要更多與來自不同社區之間的小商戶共同合作，來完成商業中心的經濟復甦。這次的活動很有意義。 「走訪華埠小商業」活動的隨訪團隊隨行成員認真了解華埠商品。 （記者李怡／攝影）

本次活動的起始店面「玉」的店主Mindy Fang表示，她的店面是在疫情期間開業，在這期間受到華埠商人協會與各小企業主之間的助力。本次的華埠走訪活動，更是為店面吸引了大量的訪客，且可以耐心傾聽她講解亞太裔飲品和香料的文化。期待之後多多舉辦類似活動，讓小商業之間增進互動，帶來啟發。