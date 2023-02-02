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聖他克拉拉縣 大型檢測、疫苗站月底關閉

記者葛歆睿／聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣衛生局長柯迪建議民眾接種二價疫苗、室內配戴口罩。（記者葛歆睿／攝影）
聖他克拉拉縣衛生局長柯迪建議民眾接種二價疫苗、室內配戴口罩。（記者葛歆睿／攝影）

聖他克拉拉縣衛生局2月1日召開記者會，宣布截至止本月28日，縣內大型檢測站、疫苗站將全部關閉，轉為以社區為主，提供相關資源。衛生局長柯迪（Dr. Sara Cody）指出，這並不意味著疫情已經結束，建議民眾關注廢水中的病毒數據，升高時應在室內配戴口罩

柯迪表示，關閉大型檢測站和疫苗站，標誌著聖他克拉拉縣從全面抗疫到社區防疫的過渡。「因為我們的社區普遍接種了疫苗，或通過感染獲得自然免疫，我們現在的處境更加安全，允許我們從緊急全面應對狀態，過渡到長期持續與新冠病毒共存的方式」。

縣衛生官員表示，大型檢測站和疫苗站即將關閉以後，仍會繼續通過藥房、健保提供者、以及聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center）向民眾免費提供檢測和疫苗。

加州州長紐森於同一日宣布，將於本月28日解除全州範圍內的新冠肺炎緊急狀態。但柯迪認為「我們仍在疫情之中」。她解釋，緊急狀態的作用，是在特殊情況下快速執行政策、獲批資金，與疫情發展沒有關係，並強調「病毒還在傳播。」

柯迪敦促有資格但還沒有接種二價疫苗的人士儘快接種，並建議在室內仍要配戴口罩「如果你不想生病一周，如果你不想讓身邊體弱的人生病，戴上你的口罩。」至於如何知道什麼時候有必要戴口罩，柯迪表示，病例數據已經沒有什麼參考價值，應參考廢水中的病毒數據「當廢水中病毒數量上升的時候，就是要戴口罩的時候。」

以下是聖他克拉拉縣大型監測站、疫苗站的關閉日期：Fairground檢測站，2月24日關閉；Fairground疫苗站，2月25日關閉；San Martin檢測站和疫苗站 ，2月25日關閉；山景城檢測站和疫苗站，2月28日關閉。

疫苗 檢測 口罩

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