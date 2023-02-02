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台立委來訪…林靜儀批中：疾病治理完全缺乏人性

記者李榮／聖荷西報導
林靜儀訪灣區，與鄉親交流。（記者李榮／攝影）
林靜儀訪灣區，與鄉親交流。（記者李榮／攝影）

民進黨立法委員林靜儀2月1日訪問灣區，並到北加州台灣會館與鄉親交流。在會前談到台灣政治現況時，林靜儀指出，雖然去年底民進黨在地方選舉表現不佳，但是在應對接下來的總統大選，民進黨已經在調整腳步，希望以最快的速度修正、擴大與民眾的溝通，讓民眾對於執政黨帶領的國家方向與發展有信心。她也提到，在國際情況巨變的情況之下，接下來的一到五年全球將面對很大的挑展，特別是中國在疫情之後國際角色的改變；而台灣在行政院長總辭後新團隊上任，必然得要面對全球新秩序的調整。

林靜儀表示，去年地方選舉執政黨失利，許支持者都有一定的不滿情緒與反彈，這些皆是正常的現象。但是，民進黨是個「非常強的有機體」，面對選舉結果不理想，會儘速調整與檢討，不會只向自己的同溫層取暖。事實上，從這一次內閣改組就可看出，執政團隊加了許多事務官、民意代表、黨內年輕主管，以及多位女性入閣，就是希望有更細緻的溝通與執行，面對即將而來的衝擊。

她進一步指出，在疫情之後，全球迎來許多改變，其中包括供應鏈的大調整，以及中國角色改變引起全球經濟上的變化。畢竟，在疫情期間，全世界都看出中國對疾病治理是「完全缺乏人性」，「說要封城就封城，說要打開就打開。」中國在防疫上的獨斷的作風，再加上未來習近平可能是「永遠不會下來的國家主席」，相信對於西方社會也是很大的挑戰。因此，台灣新閣揆與團隊必須對此有所因應與準備。

副總統賴清德剛接下民進黨黨主席，林靜儀在問到如何看待賴清德長期以來偏獨派的立場時指出，台灣是主權獨立的國家就是不爭的事實，但是民進黨也多次強調，台灣沒有要挑戰任何危及和平以及安全穩定的現況。台灣一直謹守現狀，並在務實基礎上拓展國際外交，在正常政治實體架構下進行國際互動。相反的，中國一再不接受現實，「台灣2024有總統選舉，『總統選舉』四個字，難道不就代表台灣是主權獨立的國家？」

林靜儀是成功挑戰根深蒂固的地方勢力才當選立委。她對此表示，自己沒有地方家族需要確保資源的分配，也因此希望能改變地方的文化與習慣，推動更健康的政治環境。之前她剛當選時，有選民到辦公室要求幫忙時居然帶著現鈔前往，「我當然不是說以前有人這麼做。但是這也體現了過去在地方，民眾（對民代）有了錯誤的認知。」

她表示，當選以來已經處理了幾千件的陳情案，以及幾百個會勘。希望讓選民知道民代是為大家服務，也期待之後有更多年輕人能參與政治，改變環境。

民進黨 疫情 賴清德

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