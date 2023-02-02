中華聯誼會 將捐款2公益組織

中華聯誼會宣布，將捐助美華慈心關懷聯盟以及新希望華人癌症基金會。（檔案照片）

灣區 歷史最悠久社團之一的中華聯誼會宣布，中華聯誼會將捐贈各2000元給美華慈心關懷聯盟，以及新希望華人癌症 基金會兩組織，希望提升華人公益團體的力量。中華聯誼會將於11日中午在密爾布瑞太湖酒家舉辦兔年聯歡餐會，當日預計將有200多位嘉賓與會友們將同聚一堂，一起歡欣愉悅迎兔年，並且在會中舉辦正式捐贈儀式。

中華聯誼會介紹，當日中華聯誼會將舉辦捐贈儀式，各捐2000元給美華慈心（Chinese American Coalition for Compassionate Care）及新希望華人癌症基金會（New Hope Chinese Cancer Care Foundation），期待共同努力，為灣區華人提供更多更好的服務。

會中還另邀請理事梅派弟子徐渝蘭清唱京劇電影「大唐貴妃」主題曲「梨花頌」，此外還有傅旭芳的古箏表演，以及陳玉俠的舞劍。聞名灣區的矽谷大樂隊亦將在餐會中表演精典的中西老歌。同時，為鼓勵年青世代學中文，也特邀約幾位青少年用中文向大家拜新年。

中華聯誼會理事長張靜如表示，美華慈心是專門訓練華人義工到醫院幫助華裔病患的慈善團體，尤其是對於臨終病患的照顧更是不遺餘力。美華慈心製作的事前療護計畫及緩和療護（Palliative Care）等視頻，在Youtube上就可以看到，非常方便。美華慈心創辦人之一的陳明慧（Sandy Chen Stokes），更曾在醫院擔任註冊護士（RN），對華人病患的需要非常了解，「美華慈心是對華人有實際幫助又有愛心的社團！」

另一位受贈組織的新希望華人癌症關懷基金會已經在灣區成立多年，創辦人之一沈悅希望提高華人對癌症的認識及防治。新希望華人癌症關懷基金會以提供對癌症患者各方面支援為主，包括醫生義務諮詢、康復協助及教育，以及就醫交通接送及愛心餐等。張靜如表示，新希望華人癌症關懷基金會也是灣區溫馨關懷的模範社團之一，相信未來還會幫助更多華人。

中華聯誼會於1966年在舊金山成立，是灣區歷史最悠久的社團之一，以聯絡感情、交換知識、發揚中華文化及促進中西文化交流為宗旨。聯誼會介紹，去年5月曾舉辦趙國華博士「疫情何去何從」視訊講座，因當時正值疫情再起，僅Youtube的影片就傳閱近3萬次。另外，「英文歌劇紅樓夢」導演賴聲川劇作家的講演活動，也造成轟動精采感人。同時，聯誼會和北加州政大校友會展卷社及密爾布瑞圖書館之友會，合辦的龔行憲博士演講「一個工程師回顧」、及阮大仁博士的「談行書及示範」，都受到觀眾歡迎好評不斷。

張靜如指出，感謝過往所有主講嘉賓及大家的支持，也謝謝理監事們的參與和辛苦籌備，「今年該會將繼續和展卷社及圖書館之友會合作，推出一系列精采的演講活動，為灣區華人提供一個豐富的知性之旅。」