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疫情緊急狀態將結束 灣區各縣逐步關閉接種站、檢測站

編譯組／灣區1日電
灣區各縣的新冠疫苗接種站和檢測站將逐步關閉。（美聯社）
灣區各縣的新冠疫苗接種站和檢測站將逐步關閉。（美聯社）

隨著白宮和加州分別宣布將於5月底和2月底結束疫情緊急狀態和公共衛生緊急狀態，灣區為數百萬居民提供服務的疫苗接種站和檢測站，將在未來幾個月內逐步停止營運，象徵著這項為百年一遇的疫情調動大規模公共衛生資源的行動即將告一段落。

這項地方和聯邦層級措施的改變意味著，與新冠相關的醫療保健成本將轉嫁到消費者身上，民眾未來仍然可以透過私人醫療保險和藥房接種疫苗和接受檢測。

聖他克拉拉縣1日宣布，會在本月底前拆除位於聖他克拉拉縣廣場（San Jose County Fairgrounds）、聖馬汀（San Martin）和山景城三個僅存的疫苗接種站和檢測站，拆除時間約在24日到28日之間。聖他克拉拉縣官員表示，他們會繼續在診所和醫院為低收入居民提供疫苗接種和檢測服務。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）召開記者會說：「我們已經從全面對抗病毒，過渡到適應病毒的狀態。我們的處境已經變得比過去安全。」

柯迪指出，自2020年第一批新冠疫苗問世以來，聖他克拉拉縣一共為民眾注射了190萬劑疫苗。灣區首例新冠病例於2020年1月31日在聖他克拉拉縣出現，柯迪被外界視為是灣區6個縣居家避疫措施的幕後推手。

根據統計，對新冠疫情採取的措施讓聖他克拉拉縣損失了約13億元。

柯迪談到過去三年時說：「這是一項巨大的工作，在疫情最嚴重的時候，我們每天在10個不同的地點為民眾注射3萬劑疫苗，甚至一度使用49人隊的李維球場（Levi’s Stadium）作為疫苗接種站。」

除了聖他克拉拉縣，灣區其他縣也開始逐步結束大規模疫苗接種和檢測的工作。

聖馬刁縣表示，他們將在本周日關閉大部分檢測站，但聖布魯諾（San Bruno）和聖馬刁學院（College of San Mateo）的檢測站會繼續開放。聖馬刁縣約一年前關閉了他們的大型疫苗接種站，目前每周在部分沿海地區和東巴洛阿圖的學校和教堂提供臨時疫苗接種服務。

康曲柯士達縣1日表示，他們會暫時繼續開放位於列治文市（Richmond）、康柯德（Concord）和安蒂奧克（Antioch）的疫苗接種站，一直到春季末某個時間點為止。康曲柯士達縣去年10月已關閉了兩個大型檢測站。

除了各縣將關閉疫苗接種站和檢測站，由加州營運的疫苗接種站和檢測站也將在未來幾周內關閉。

疫苗 檢測 疫情

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