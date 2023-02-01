我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

美國乒乓球協會最佳教練 沈海龍獲選

記者李榮／佛利蒙報導
沈海龍獲選為美國乒旁球協會2022年度最佳教練。（沈海龍提供）
沈海龍獲選為美國乒旁球協會2022年度最佳教練。（沈海龍提供）

美國乒乓球（桌球）協會公布2022年度最佳教練獎（Coah of the year）。佛利蒙教練乒乓球教練，也是2023與2024年的美國乒乓球國家隊沈海龍（Hailong Shen）亦入選，成為年度最佳教練。

沈海龍是佛利蒙Table Tennis America（TTA）的經營者。去年沈海龍與該館場才承辦首次在美國舉行的世界桌球職業大聯盟系列（WTT Feeder）。當時包括有台灣桌球教父之稱的莊智淵，奧運銅牌、世錦賽銀牌及世界杯銀牌鄭怡靜、世界排名座高第三的陳思羽等，共超過20位奧運選手、來自20多個國家代表隊參加。事實上，美國男子排名第一的寇磊、美國女子排名第一的張安，都是以Table Tennis America（TTA）地為主場。沈海龍過去還曾是知名華裔桌球名將邢延華（Ariel Hsing）從中國延攬的私人教練。

沈海龍表示，能獲選最佳教練真是非常榮幸。乒乓球在美國愈來愈受歡迎，這十多年來更是飛速的發展，也看到許多人先後投入。對於華人來說，兵乓球原本就是中國人的國球，更是一項很好的運動，因為學乒乓球不止可以健身，還能夠訓練對抗挫折的能力、抗壓能力，以及意志力與品行，幫助大家在學習與工作中取得好成績，「希望愈來愈多人喜歡乒乓球，我們也會盡量去推廣這個運動。」

他表示，自己先是幾年前來到美國進行比賽交流，後又在灣區投入乒乓球訓練，發現到短短幾年時間內美國的乒乓球技術與水平，就已經有了突飛猛進的跨越。另一方面，乒乓球的火熱也吸引了很多全球的乒乓菁英優秀人才加入，像是前國家隊隊員居明蔚等人。他希望繼續將過去自己累積的經驗與技術幫助更多美國選手投入乒乓球比賽，讓更多人接觸乒乓球，也使得乒乓球能真正走向世界。

沈海龍進一步指出，乒乓球是非常好的室內運動，特別是疫情之後，隨著各項室內運動的回溫，相信乒乓球會愈來愈流行。

奧運 健身 疫情

上一則

聖荷西5交通項目 獲6千萬撥款

下一則

馬斯克推文 專家估投資人損失百億

延伸閱讀

劉昌明就任舊金山聯邦儲備銀行洛杉磯分行董事局董事

劉昌明就任舊金山聯邦儲備銀行洛杉磯分行董事局董事
「人類自由指數」台灣排名14亞洲第一 美國23 中國152

「人類自由指數」台灣排名14亞洲第一 美國23 中國152
巴西前總統波索納洛避難美國 妻子準備從政

巴西前總統波索納洛避難美國 妻子準備從政
美國擬禁企業供貨華為 中國外交部：赤裸裸科技霸權

美國擬禁企業供貨華為 中國外交部：赤裸裸科技霸權
回嗆趙立堅？美國駐華使館發布「拭目以待」表情包

回嗆趙立堅？美國駐華使館發布「拭目以待」表情包

熱門新聞

檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意

2023-01-29 02:20
檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

北加半月灣槍案…僅因100元帳單 趙春利屠殺7人

2023-01-29 00:02
半月灣大規模槍擊案嫌犯趙春利。（美聯社）

半月灣槍擊案嫌犯首次出庭 檢方證實趙春利為中國公民

2023-01-25 17:35
灣區許多衛生專家都強調，個人風險計算取決於疫情狀況。但在擁擠公共場合繼續戴上口罩，沒有任何傷害。(Getty Images)

是否永久戴口罩 加大醫學院長、傳染病專家分享經驗

2023-01-31 13:07
房地產業人士認為，舊金山尚未自疫情中復甦，導致許多房東管理大樓無法產生足夠收入來償還債務款項。(Getty Images)

舊金山最大房東欠44.8億貸款 凸顯業主挑戰

2023-01-22 01:00
史丹福大學學生承認在完成期末考試作業過程中使用「ChatGPT」。 （記者葛歆睿 / 攝影）

史丹福學生坦承用ChatGPT寫作業

2023-01-28 02:00

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機