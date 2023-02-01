美國乒乓球協會最佳教練 沈海龍獲選

沈海龍獲選為美國乒旁球協會2022年度最佳教練。（沈海龍提供）

美國乒乓球（桌球）協會公布2022年度最佳教練獎（Coah of the year）。佛利蒙教練乒乓球教練，也是2023與2024年的美國乒乓球國家隊沈海龍（Hailong Shen）亦入選，成為年度最佳教練。

沈海龍是佛利蒙Table Tennis America（TTA）的經營者。去年沈海龍與該館場才承辦首次在美國舉行的世界桌球職業大聯盟系列（WTT Feeder）。當時包括有台灣桌球教父之稱的莊智淵，奧運 銅牌、世錦賽銀牌及世界杯銀牌鄭怡靜、世界排名座高第三的陳思羽等，共超過20位奧運選手、來自20多個國家代表隊參加。事實上，美國男子排名第一的寇磊、美國女子排名第一的張安，都是以Table Tennis America（TTA）地為主場。沈海龍過去還曾是知名華裔桌球名將邢延華（Ariel Hsing）從中國延攬的私人教練。

沈海龍表示，能獲選最佳教練真是非常榮幸。乒乓球在美國愈來愈受歡迎，這十多年來更是飛速的發展，也看到許多人先後投入。對於華人來說，兵乓球原本就是中國人的國球，更是一項很好的運動，因為學乒乓球不止可以健身 ，還能夠訓練對抗挫折的能力、抗壓能力，以及意志力與品行，幫助大家在學習與工作中取得好成績，「希望愈來愈多人喜歡乒乓球，我們也會盡量去推廣這個運動。」

他表示，自己先是幾年前來到美國進行比賽交流，後又在灣區投入乒乓球訓練，發現到短短幾年時間內美國的乒乓球技術與水平，就已經有了突飛猛進的跨越。另一方面，乒乓球的火熱也吸引了很多全球的乒乓菁英優秀人才加入，像是前國家隊隊員居明蔚等人。他希望繼續將過去自己累積的經驗與技術幫助更多美國選手投入乒乓球比賽，讓更多人接觸乒乓球，也使得乒乓球能真正走向世界。

沈海龍進一步指出，乒乓球是非常好的室內運動，特別是疫情 之後，隨著各項室內運動的回溫，相信乒乓球會愈來愈流行。