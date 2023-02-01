郵包2個月被偷3次 灣區華人受夠了

網路購物雖方便，但郵包盜竊問題很令人頭痛。（記者李榮／攝影）

灣區的郵包盜竊早已是見怪不怪的現象，但有聖荷西 華人兩個月之內就被偷了三次，大到液晶電視，小至智能鎖頭，都是剛送來就不翼而飛。最後她只得上網填被竊的報告，向商家提出證明，由商家吸收損失再寄一次。

住在聖荷西的陳小姐指出，光是過去不到兩個月的時間，郵包就已經被竊三次。一次是約60元的智能門鎖，另外一次是約100元的運動鞋，前面兩次被偷就已經相當沮喪，沒想1月27日時，她與室友一起買的新電視機又被偷了，「送貨的人就把電視機放在門口，但沒想到沒多久就不見了。」

她表示，住處是租的，而房東並沒有安裝監控攝影機，因此不曉得被偷時候的畫面。對門鄰居是有監視器，不過幾次與對方聯繫都未果，所以也沒法要到畫面。所幸與商家聯繫後，網路商家Amazon 看了報警證明後，就直接重新寄一份。但電視機是從沃爾瑪 買的，沃爾瑪的規定不同，他們提出了送貨到門口的照片，堅持已經送達不會另外負責。

「我們在門上貼了警告，但小偷又來。這次門口還留有個工具，可能是小賊丟的。」陳小姐說，被偷後她與室友就在門口貼上告示，希望能嚇阻竊賊不要再下手，可惜似乎沒起到任何作用，還是遭竊。目前似乎也沒有別的方法，只能多留意快遞的時間，「以後貨一送到就趕快把快遞拿回家吧。同時我也希望呼籲大家能儘量裝監控，應該可以降低被竊的機會。」

另一位住在南灣的Sandy Liu也說，她住在社區最靠馬路的一戶，即使明顯有裝監控設備，但同樣也是在過去幾個月間就被偷了三次，「一次是上班穿的衣服，第二次是一個小暖爐，還有一次是牙膏跟漱口水！」

她表示，被偷的物品價值都不高，自己是自認倒霉，但實在也感覺治安實在太過鬆散。特別是她住的社區算是「好區」，平時理論上也沒有太多閒雜人等在附近遊蕩，但還是頻繁發生這類偷雞摸狗的情況。