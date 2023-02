房屋受暴風雨損壞 屋主持綠卡、H1-B工作簽證可申援

此前,灣區有華人後院遭遇洪水衝擊。(受訪者供圖)

促進災害準備的Listos California行動、州長緊急事務辦公室、少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services),以及州非裔媒體1月31日聯合舉辦線上記者會,暢談暴雨等災難應對和恢復方法。聯邦急難管理局(FEMA)第九區應急管理專家布伊(Brian Bui)說,房主為美國公民 、合法居民的,如持綠卡居民或H1-B工作簽證 ,若房產在前不久暴風雨中被損壞,也可申請、有望得到該局的個人倖存者災害援助。

此次記者會主題為「恢復之路--建設一個更安全、更有韌性的未來」(A Pathway To Recovery – Building Toward a Safer and More Resilient Future)。州長緊急事務辦公室災後恢復指揮部機構協調助理總監特洛伊(Robert Troy)說,該指揮部負責確定災害影響,協助地方政府、特殊地區、非營利組織、個人和企業,受災害影響的人獲得任何可用的恢復支持資源。「我們的工作是真正衡量災害的影響,因為所有的災害都是不同的,並嘗試和彙集任何可以幫助當地社區應對這些災害的支持。我們還與州和聯邦夥伴合作,在整個恢復過程中提供協調和有效、及時的支持。」

布伊說,該局有詳細的針對個人倖存者災害援助系統,包括大眾護理和應急服務,義工機構協調社區服務計畫,含災害案例管理危機諮詢援助,災害法律服務和災害失業援助。比如個人援助計畫,拜登總統宣布加州災難緊急狀態 ,全州49個縣納入,有9個制定縣的區域內,符合個人援助條件,包括Calaveras,Merced, Monterey,Sacramento, San Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara 和Santa Cruz。該局繼續與各縣聯合進行損害評估。個人有相關損失,可在FEMA登記,有機會獲得援助,包括住房援助和其他需求援助。在住房援助下,合格的倖存者有資格獲得租金援助、臨時住宿、維修援助等,個人財產的損失可以得到替換。交通工具的修理可以援助喪葬費、醫療和牙科費用、兒童保育和其他雜項費用。 聯邦急難管理局第九區應急管理專家布伊(Brian Bui)說,房主為合法居民的,如持綠卡居民或H1-B工作簽證,若房產在前不久暴風雨中被損壞,也可申請有望得到該局的個人倖存者災害援助。(記者劉先進/翻攝影)

目前,本財政年度每類損失援助的最高限額為4萬1000元。申請援助者可致電FEMA的電話1800-621-3362,或登錄https://www.disasterassistance.gov/,下載FEMA官方程式APP來瞭解詳情。申請登記援助的截止日是3月16日。援助款項發放時間不遲於宣布緊急狀態後的18個月或2024年7月15日。申援的倖存者必須滿足一般條件,比如為美國公民,或合格外國人,須證明他們的身分和他們在災害發生時居住的主要住宅。此外,類似援助針對被保險人或保險不足的災害成本、費用和嚴重需求,因為它涉及到住房援助和協助。

布伊說,房主為美國公民、或非公民的合法居民,財產被暴風雨損壞,也可能申請得到該局的援助。若房主有18歲以下、未成年的孩子,是美國公民或合格的外國人,也可以作為主要居住地的登記人申請援助。 「所謂合格的外國人居民,包括持有綠卡和H1-B工作簽證都行。」