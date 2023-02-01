房屋受暴風雨損壞 屋主持綠卡、H1-B工作簽證可申援

此前，灣區有華人後院遭遇洪水衝擊。（受訪者供圖）

促進災害準備的Listos California行動、州長緊急事務辦公室、少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services），以及州非裔媒體1月31日聯合舉辦線上記者會，暢談暴雨等災難應對和恢復方法。聯邦急難管理局(FEMA)第九區應急管理專家布伊（Brian Bui）說，房主為美國公民 、合法居民的，如持綠卡居民或H1-B工作簽證 ，若房產在前不久暴風雨中被損壞，也可申請、有望得到該局的個人倖存者災害援助。

此次記者會主題為「恢復之路--建設一個更安全、更有韌性的未來」（A Pathway To Recovery – Building Toward a Safer and More Resilient Future）。州長緊急事務辦公室災後恢復指揮部機構協調助理總監特洛伊（Robert Troy）說，該指揮部負責確定災害影響，協助地方政府、特殊地區、非營利組織、個人和企業，受災害影響的人獲得任何可用的恢復支持資源。「我們的工作是真正衡量災害的影響，因為所有的災害都是不同的，並嘗試和彙集任何可以幫助當地社區應對這些災害的支持。我們還與州和聯邦夥伴合作，在整個恢復過程中提供協調和有效、及時的支持。」

布伊說，該局有詳細的針對個人倖存者災害援助系統，包括大眾護理和應急服務，義工機構協調社區服務計畫，含災害案例管理危機諮詢援助，災害法律服務和災害失業援助。比如個人援助計畫，拜登總統宣布加州災難緊急狀態 ，全州49個縣納入，有9個制定縣的區域內，符合個人援助條件，包括Calaveras，Merced, Monterey，Sacramento, San Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara 和Santa Cruz。該局繼續與各縣聯合進行損害評估。個人有相關損失，可在FEMA登記，有機會獲得援助，包括住房援助和其他需求援助。在住房援助下，合格的倖存者有資格獲得租金援助、臨時住宿、維修援助等，個人財產的損失可以得到替換。交通工具的修理可以援助喪葬費、醫療和牙科費用、兒童保育和其他雜項費用。 聯邦急難管理局第九區應急管理專家布伊（Brian Bui）說，房主為合法居民的，如持綠卡居民或H1-B工作簽證，若房產在前不久暴風雨中被損壞，也可申請有望得到該局的個人倖存者災害援助。（記者劉先進／翻攝影）

目前，本財政年度每類損失援助的最高限額為4萬1000元。申請援助者可致電FEMA的電話1800-621-3362，或登錄https://www.disasterassistance.gov/，下載FEMA官方程式APP來瞭解詳情。申請登記援助的截止日是3月16日。援助款項發放時間不遲於宣布緊急狀態後的18個月或2024年7月15日。申援的倖存者必須滿足一般條件，比如為美國公民，或合格外國人，須證明他們的身分和他們在災害發生時居住的主要住宅。此外，類似援助針對被保險人或保險不足的災害成本、費用和嚴重需求，因為它涉及到住房援助和協助。

布伊說，房主為美國公民、或非公民的合法居民，財產被暴風雨損壞，也可能申請得到該局的援助。若房主有18歲以下、未成年的孩子，是美國公民或合格的外國人，也可以作為主要居住地的登記人申請援助。 「所謂合格的外國人居民，包括持有綠卡和H1-B工作簽證都行。」