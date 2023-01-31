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是否永久戴口罩 加大醫學院長、傳染病專家分享經驗

編譯組／灣區30日電
灣區許多衛生專家都強調，個人風險計算取決於疫情狀況。但在擁擠公共場合繼續戴上口罩，沒有任何傷害。(Getty Images)
灣區許多衛生專家都強調，個人風險計算取決於疫情狀況。但在擁擠公共場合繼續戴上口罩，沒有任何傷害。(Getty Images)

舊金山加大醫學院院長瓦赫特(Dr. Bob Wachter)近來在推特上分享他在新冠疫情期間的生活方式，表示在灣區病例減少的情況，可能會開始承擔更多風險，但在部分場合，可能將永遠戴上口罩

在公共交通與大型聚會，瓦赫特將「計畫戴口罩(並且是KN95口罩；若要戴口罩，何不戴上一個防護佳的口罩？)，並且永久都是如此，「我在長途飛行時，可能會短暫取下口罩進食，但將盡可能戴著。」走進一家擁擠的商店，他也會戴口罩；在空無一人的街角商店快速買冰淇淋，可能就不戴。

瓦赫特今年65歲、身體健康、完全接種疫苗與加強劑，截至目前未感染新冠病毒。他說，想要過充實生活，在新冠病例低的情況，現在可與親友在室內外食用餐，也會去小型室內聚會。他的87歲母親住在佛羅里達，病例比灣區高出許多，所以在當地，他更加小心並在室外用餐。

瓦赫特的風險估算，與灣區許多衛生專家雷同，他們每個人都強調，個人風險計算取決於疫情狀況。儘管所有人都說，他們在部分情況，對承擔更多風險保持開放態度，但在擁擠公共場合繼續戴上口罩，沒有任何傷害。

重要的是，疾病控制與防治中心去年研究發現，即使其他人沒有戴口罩，優良品質口罩仍可保護配戴的人。研究人員發現，戴N95口罩可降低新冠病毒感染陽性率83%、外科口罩可降低66%、布口罩降低56%。

舊金山加大傳染病專家陳子平(Dr. Peter Chin-Hong)表示，他是已完全接種最新疫苗與加強劑的健康人士，若他感染生病，可服用Paxlovid藥物，所以將願意承擔一些風險，不再如兩年前般小心翼翼。但是，他還是會一直隨身帶著口罩，在進入某些場合時、評估是否戴上，「我不害怕嚴重生病或死亡，但不想因為染疫新冠而躺著五天或更多天。」

例如，若他走進一家擁擠商店，可能會戴上口罩；但若上了一輛沒有人的公車，可能就不戴。在機場，安檢與排隊登機時會戴上口罩，因為與人接觸緊密，飛行期間也會繼續戴口罩。

有關長新冠，專家都認為是受到關注議題，瓦赫特推文表示，這是他「主要擔憂」(main fear)，每個新冠病例有5%可能有長新冠，但是，接種疫苗將可有助於減少出現長新冠症狀、發病率較小，讓他們願意在部分場合承擔不戴口罩的風險。

口罩 灣區 疫苗

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