馬世雲帶領社區慈善人士登台走秀 為肺癌早篩募款

舊金山市議員殷嘉立(右四)為參演者頒發賀狀。（Tommy Yang／攝影）

由州財長馬世雲(Fiona Ma)帶領灣區 十多名社區知名唱家舉辦、非營利機構美亞婦聯(American Asian Women Association))協辦的「萬紫千紅新春募款音樂會」，日昨在舊金山 赫布斯劇院(Herbst Theater)舉行，吸引來自灣區各地的人士觀看。演出籌得善款將用於為「東華醫院附屬醫院的應急食品基金」推動肺癌早期檢查的發展。舊金山市議員殷嘉立與馬世雲為參與活動的愛心人士頒發賀狀。

主辦方表示，這項活動為了幚助東華醫院附屬醫院的應急食品基金(Chinese Hospital Auxiliary's Emergency Food Fund)籌募資金，以用作推動肺癌早期檢查。馬世雲與20多位舊金山灣區慈善人士等走上大舞台，演出籌款舞台秀，當天得到現場500多位觀眾掌聲支持。

本次舞台秀有灣區十多位知名唱家參與。為了向民眾推廣預防肺癌預早檢測的信息，一眾慈善人士在馬世雲的引領下，向觀眾秀出曼妙的台風，博得現場觀眾掌聲。音樂會還貫穿了唱歌、舞蹈、音樂等豐富節目演出。 馬世雲帶領社區慈善人士展現舞台秀。（Tommy Yang／攝影）

美亞婦聯會長顏佩紅表示，為了演好這塲慈善秀，每位參與的人士都付出辛苦和寶貴的個人時間。感謝Betty Yu貢獻的導師課程，也感謝大家的共同參與，希望籌得的善款可以提高大眾的預防肺癌安全意識。

馬世雲表示，活動一方面是為肺癌的早期篩查籌得善款，一方面是推廣預防知識，通過舞台秀以展現多族裔女性團結的力量，可謂是一舉多得。希望小小的善舉可與幫助到社區，點亮那些在苦難中掙扎的人們。 音樂會參演演出。（Tommy Yang／攝影）

美亞婦聯促進會是在加州 成立五年的非營利組織，由一群熱愛公益事業、生活品質，關心弱勢族群，及推動文化教育事業人士組成。他們致力於增進族裔間的文化交流及國際間的合作。引導廣大女性，無論在職場或家庭增強自尊、自信及自強的精神，全面提升個人形象素質，成為推動社會發展的一員。 馬世雲與社區慈善人士。（Tommy Yang／攝影）