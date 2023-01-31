洛威爾高中加大錄取率僅74% 遠低於米慎高中的90%

洛威爾高中的加大錄取率，並非舊金山所有公立高中當中最高。（美聯社）

洛威爾高中（Lowell High School）向來被視為舊金山 公立高中桂冠上最閃亮的明珠，是注重學業、有能力將學生送進最頂尖大學學府的學校。不過，雖然有許多洛威爾高中畢業生得以進入美國名列前茅的大學就讀，但他們的加大錄取率並非最高。

根據舊金山紀事報（Chronicle）的數據分析，舊金山公立學區中學生加大錄取率最高的是米慎高中（Mission High School），錄取率高達90%；洛威爾高中只有74%。

數據顯示，舊金山多所低收入 學庭學生比例較高的高中，其加大錄取率都高於洛威爾高中，包括KIPP舊金山大學預備學校（KIPP San Francisco College Preparatory）、波頓學術高中（Burton Academic High）和舊金山國際高中（San Francisco International High），這幾所高中的低收入家庭學生比例分別為77%、56%和71%，米慎高中為55%，洛威爾為27%。

來自中國、在升上9年級前搬到美國的12年級生歐怡希（Yixi Ou，音譯）說：「米慎高中真的很支持學生。」

對本州學生而言，洛杉磯加大 和柏克萊加大是最難進的兩所加大，錄取率分別只有10%和17%，洛威爾高中這兩所加大的錄取率與這兩個數字十分接近。但是，米慎高中這兩所加大的錄取率明顯高出許多，為21%和35%。

除了加大錄取率高之外，米慎高中應屆畢業生獲得其他競爭激烈學府錄取的比例也比一般高中高。

事實上，洛威爾高中申請加大的學生人數遠多於米慎高中。在洛威爾高中2021年的719名應屆畢業生中，有600人（83%）申請了加大；米慎高中261名應屆畢業生中，有83人（32%）申請了加大。因此，洛威爾高中被加大錄取的實際學生人數遠多於米慎高中。

加大系統有一項計畫，保證參與計畫的每一所加州高中表現最優秀的前9%學生會至少被一所加大錄取。不過，這項計畫並不意味，如果一名成績優秀的學生只申請洛杉磯加大，就一定會被洛杉磯加大錄取。如果學生沒有被他們申請的任何一所加大錄取，他們仍會被其他加大錄取。