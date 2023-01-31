密爾布瑞車站開發案 促進大眾運輸+緩解住房短缺

中半島捷運站旁大型住房建案「Gateway at Millbrae Station」，將測試交通方便是否仍是房市一大賣點。(圖取自Gateway at Millbrae Station官方臉書)

開發商「Republic Urban Properties」將於下個月完成密爾布瑞(Millbrae)車站附近「Gateway」建案，這是BART截至目前為止，推動將其停車場、轉變成為擁有足夠住房、商店、餐廳與辦公空間之中轉聚落的最大開發項目，可望增加大眾交通工具乘客量，並協助緩解灣區 眾所皆知的住房短缺問題。

密爾布瑞在灣區交通網絡發揮極大作用，密爾布瑞車站(Millbrae Station)是灣區捷運(BART)與加州火車(Caltrain)之間唯一的直達站，是BART在半島的終點站，也是Samtrans巴士服務的主要樞紐，還計畫成為一個高鐵站。不過，儘管擁有豐富交通基礎建設，但車站周圍土地長期是荒地、占地9英畝的地面停車場相當於六個足球場大。

隨著新開發建案即將完成，情況可能改變。計畫在兩棟住房大樓擁有400個住房單位，包括100個可負擔住房、其中有80間是針對低收入退伍軍人。項目也包括一間擁有162個房間的旅館 、佔地15萬平方英尺的辦公空間，以及4萬3000平方英尺的零售商店、包括咖啡廳與餐館，將延伸至與車站相連的廣場。

BART房地產與物業開發主任索恩萊曼(Abby Thorne-Lyman)表示，密爾布瑞顯然對交通網絡的未來，相當重要。截至目前，BART推動以公共交通為導向的開發，已產生約4000個住房單位、85萬平方英尺的辦公空間，目標是到2025年完成7000個住房單位與100萬平方英尺的商業空間；2040年目標是增加2萬個住房、450萬平方英尺的辦公室。

然而，耗費三年時間建造密爾布瑞開發計畫，恰巧遇上疫情 以及通勤習慣似乎永久改變，BART乘客量比2019年高峰下降60%，Caltrain乘客量更低。在這種情況下，尚未知住在通勤車站附近的便利性，是否如同往常般具吸引力。

「Urban Republic」總裁艾維(Michael Van Every)承認正在改變的情勢。他表示，公共交通仍是動力來源，回到一個好地點的基本要素：靠近機場與高速公路、在大型零售商店旁邊，也鄰近El Camino大道。不過，儘管他預估公寓大樓每周將有四、五個租戶入住，但有鑑於遠距工作的不確定性，辦公空間的租用速度一直緩慢。

疫情前的研究顯示，居住在BART附近居民中、有40%每天搭乘火車。索恩萊曼表示，通勤文化的崩塌，到目前為止並未減少開發商在BART附近建房的興趣，儘管持續上漲的建築成本已減緩部分正在籌備計畫，但建商願意等待「情勢穩定」(trends to settle)。

她指出，密爾布瑞的獨特性在於同時擁有公寓、旅館與辦公空間，也是第一個引進旅館的BART開發計畫。密爾布瑞市經理威廉斯(Tom Williams)表示，密爾布瑞擁有西海岸最大的多種交通方式中轉站，這也是新「Gateway」項目的重點。