金山風暴損失問卷 籲居民填寫以便援救

本月初，灣區接連的強降雨天氣給城市造成巨大經濟損失。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 市長布里德（ London N. Breed）26日宣布，將針對在本月初連續多日的風暴 天氣中遭受財產損失的居民和商業，展開風暴破壞對社區影響的調查，並鼓勵公眾積極參與。該調查將幫助舊金山應急管理局（DEM）了解風暴對私人財產造成的破壞程度和範圍，以便制定和獲取災難援助計畫資格。

在一份書面聲明中，布里德表示：「我們知道在最近的強風暴中，有很多人需要經濟幫助，我們與州和聯邦的合作夥伴將共同努力，確保為符合條件的業主和居民提供所有可能的援助計畫。」她敦促因月初的暴風雨導致經濟損失的企業和家庭積極完成調查，以協助援助計畫的制定。

舊金山應急管理部門卡羅爾（Mary Ellen Carroll）表示：「這些冬季風暴與我們之前見過的任何風暴都不一樣，令許多居民和業主財產遭受破壞，」她提醒，盡快完成調查有利於災後重建。

根據初步估計，與風暴相關的舊金山城市基礎設施損失總計近1700萬元。此外，阿拉米達縣、內華達山區圖羅姆尼縣(Tuolumne)和聖馬刁縣的城市基礎設施損失至少2500萬元。

在本次開展風暴破壞調查之前，對私人財產損失的初步估計約為1000萬元，但地方、州和聯邦代表必須首先驗證估計數字，以確定舊金山是否有資格獲得可用的州和聯邦資金援助。

選區包括華埠 的舊金山市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）說：「在我們經歷了200多年以來最嚴重的風暴天氣後，我們呼籲所有熱愛自己城市的舊金山居民參加這項影響調查，幫助我們了解城市的損失。」他補充道，這可以讓舊金山更快地恢復和重建。

此次風暴影響調查，將收集所有與風暴相關的財產損失信息，包括洪水、土地、泥石流、地坑以及倒下的樹木或電線桿。收集到的有關詳細信息，可幫助政府了解風暴對居民財產影響的細節，支持市府向州和聯邦發出援助請求。可能獲取的援助包括，聯邦緊急事務管理局 (FEMA) 的災難援助贈款，小企業管理局 (SBA) 的低息災難貸款等。

舊金山應急管理局林偉浩向本報表示，他強烈呼籲華裔社區居民和小企業積極參與本次調查的網絡問卷。雖然提交調查並不能保證個人或企業有資格或從州和聯邦計畫中獲得援助，但是參與調查能增加取得政府援助的機會。