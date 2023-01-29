運動員+模特+史大新生 谷愛凌3身分完美平衡

谷愛凌（中）完美平衡運動員、模特、史大新生三重身分。 （美聯社）

谷愛凌 ，這位出生於舊金山的自由式滑雪 運動員，繼去年的北京 奧運會上成為明星後，正致力於一項可能是她迄今為止最具挑戰性的技巧：在作為轟動全球的職業運動員／時尚模特／企業代言人，和努力成為史丹福大學的一名新生之間達到平衡。

繼在北京贏得了兩塊金牌和一塊銀牌之後，谷愛凌被評為「時代」（Time）雜誌100位最有影響力的人物之一、贏得了ESPY、走過國際時裝秀、登上了幾乎所有亞洲時尚雜誌的封面、還一時興起跑了舊金山半程馬拉松，最後進入了史大學習。上周在加拿大卡加利，她又贏得了雪道半管的兩塊金牌。下個月，她將回到史大學習，然後在本月底前往喬治亞共和國參加世界錦標賽。

谷愛凌認為成功的關鍵是平衡。她在Sea Cliff社區長大，就讀於舊金山的University High高中，在那裡她是一名優秀的學生和強健的越野賽跑者。她用三年時間從高中畢業，並將史大的錄取通知書推遲了一年，以專注於奧運會。儘管她的滑雪和模特事業取得了爆炸性的成功，谷愛凌仍然堅持要追求她的史丹福教育夢想。據估計，她的凈資產已經達到3000萬元。

谷愛凌走的路線一直是非常規的：一年前她成為一個國際性話題，不僅因為她在北京的金牌經歷，還因為圍繞她選擇為中國而不是美國參賽的微妙地緣政治。盡管她說，她的決定是基於希望激勵年輕中國女孩，也為了在中國發展這項運動，但批評者稱她是中國政府的棋子。

而她的決定也使她獲得了豐盛的經濟回報。她賺取的贊助費用遠遠超過了普通美國冬季運動員所能得到的。她在社交媒體上的存在，媚俗粉絲和政治苛責兼而有之，甚至還有一個由8600人簽署的在線請願書，敦促史大取消她的錄取資格。

「我正在做我能做的事，這才是最重要的」，谷愛凌在奧運會期間說。「如果人們不同意這一點，那麽我鼓勵他們做他們能做的事，以他們想做的方式讓世界變得更好。但不要批評我。」

下一屆冬奧會將於2026年在米蘭舉行，屆時，谷愛凌很可能會擁有一個史丹福學位，幾多新的滑雪技巧，和一副更厚的盔甲來武裝自己。