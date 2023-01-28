英特爾灣區裁員 3月再砍177人

英特爾宣布進行新一波裁員計畫。（美聯社）

根據加州 最新的裁員 通知文件，晶片製造巨頭英特爾（Intel）計畫在聖他克拉拉縣削減更多工作職位。另一家電子設備製造商Spartronics也將關閉位於密爾比達的工廠。

英特爾在通知文件中對加州就業發展廳（Employment Development Department，簡稱EDD）表示，他們計畫在3月15日當天或之後，在聖他克拉拉市裁去177名員工。

英特爾企業人員流動團隊主管納德勒（Marc Nadler）在文件中說：「所有受影響的員工都會在至少60天前收到解雇通知。」

透過最近提出的裁員計畫，英特爾透露了將在灣區 裁減378個職位。英特爾的灣區裁員行動是公司先前宣布的全球裁員計畫的一部分。

納德勒說：「任何員工都無權趕走或取代其他員工，也沒有工會代表受影響的員工。」

Spartronics告訴EDD，他們打算在今年10月關閉位於密爾比達Milmont Drive的製造工廠，預計將裁員74人。Spartronics在文件中說：「這項行動是永久性的，整個工廠都將被關閉。」

為了在疫情後重新調整企業勞動力，科技公司近來紛紛採取裁員行動。

亞馬遜(Amazon)表示，他們計畫在全球裁員1萬8000人，包括灣區的數百人。微軟也表示，他們將在全球裁員1萬人。惠普也計畫在未來三年內裁員4000到6000人。

不過，在企業一波又一波的裁員行動下，灣區12月還是增加了1萬3600個工作職位，占整個加州新增工作職位的84%，令人咋舌，其中科技業占4300個。