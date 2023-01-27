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小書蟲親子圖書館「過新年」 戳戳樂、刮刮卡吹懷舊風

記者江碩涵／灣區報導
凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）拿著帶有吉祥字的打洞機製作的春聯裝飾品，相當受到歡迎。（凱芯文教基金會提供）
凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）拿著帶有吉祥字的打洞機製作的春聯裝飾品，相當受到歡迎。（凱芯文教基金會提供）

位於矽谷灣區Menlo Park的凱芯文教基金會（TJCF）--小書蟲親子圖書館，21日舉辦「小書蟲，過新年」活動，吸引逾300位華人家庭前來參與，現場有大師寫吉祥字春聯賀卡、中國創意舞蹈表演、手作兔年燈籠、還有新年特別故事時間，以及戳戳樂、刮刮卡等台式懷舊風遊戲，讓前來參與的家庭感受濃濃過年氣息。

凱芯文教基金會執行長Patty Cheng與基金會同仁為這一場活動提前籌畫至少兩個月，為了讓孩子們感受華人的過年氛圍，從亞洲空運許多年節相關的布置品、材料與繪本，動員許多志工運送，圖書館同仁也在前一周努力趕工完成新年布置以及活動要用的材料。Patty Cheng表示，非常感謝所有協助的志工與同仁，為華裔家庭新年傳統盡一份力。

手作兔年燈籠課程讓家庭享受親子同樂。（凱芯文教基金會提供）
手作兔年燈籠課程讓家庭享受親子同樂。（凱芯文教基金會提供）

前來參與活動的家長Kay Wong表示，小孩在雙語學校裡學到了新年的習俗與知識，希望透過圖書館舉辦的活動，加強孩子對華人習俗的認知，在這裡體驗到過新年的熱鬧氛圍。

El Camino Health華人健康促進計畫也來共襄盛舉，擺出「除夕營養餐」攤位，邀請了專業營養師和家長們面對面回答有關營養方面的問題，怎麼讓一家的營養所需，餐餐都能完整提供，攤位吸引許多家長駐留詢問營養問題外，現場也發送水果貼紙，吸引孩子們的目光了解更多營養的知識。

圖書館新年活動現場吸引眾多華人家庭前來參與。（凱芯文教基金會提供）
圖書館新年活動現場吸引眾多華人家庭前來參與。（凱芯文教基金會提供）
球球老師義寫贈送春聯，為活動增添年味。（凱芯文教基金會提供）
球球老師義寫贈送春聯，為活動增添年味。（凱芯文教基金會提供）

提供義賣的功夫茶負責人Tiffany Chen表示，一直很關注小書蟲圖書館的活動，覺得這是對社區活動非常好的義舉，自己也不遑多讓，希望透過活動的義賣，將所得捐給基金會，持續的運作這間溫馨的圖書館，造福更多華裔家庭。

活動最後，在基金會創辦人Lulu Roberts發送紅包的過年賀喜中告一段落。收到紅包的小朋友則迫不及待想要看紅包裡裝什麼，Lulu希望透過新年活動舉辦，讓所有想了解華人新年傳統的家庭，都能感受到新年的氛圍，從體驗傳統的儀式裡，延續華人的文化。

前來參與活動的家庭都穿上過年氣氛的服飾。（凱芯文教基金會提供）
前來參與活動的家庭都穿上過年氣氛的服飾。（凱芯文教基金會提供）

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