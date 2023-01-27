聖縣年度縣情咨文 鼓勵民眾提供縣府未來評估方向

今年的縣情咨文由這屆的縣議會議長（第四選區）艾倫伯格（Susan Ellenberg）發表。（聖縣提供）

聖他克拉拉縣是加州 第五大縣，縣府為縣裡近200萬多元種族及文化的人口提供各項服務。憑藉著超過2萬名員工分布於70多個機構和部門，以及每年約65億美元的預算 ，聖他克拉拉縣政府為因應社區的需求規畫了一個充滿活力，提供優質服務，並為所有人打造一個健康、安全和繁榮的社區。

聖縣提供居民所需必要服務，包括公共衛生和環境保護、通過聖谷醫療中心（SCVMC）所提供的醫療服務、兒童和成人保護服務、無家可歸者預防和解決方案、道路、公園服務、圖書館 、災害應急、保護社區裡的弱勢族群和那些受到威脅的人、獲得公平的刑事司法系統、以及許多其他服務，特別是為我們社區中最需要的人提供服務。

今年的縣情咨文由這屆的縣議會議長（第四選區）艾倫伯格（Susan Ellenberg）發表，並邀請在聖他克拉拉縣居住、工作及就學的所有民眾共同參與。將採實體及網路舉行，若有興趣在網路上參與，可直接加入縣議會Youtube直播平台（網址：https://www.youtube.com/@sccgovchambers8488/featured）。

日期：1月31日（周二）

時間：下午5時15分至7時

地點：70 W. Hedding St. San Jose（縣府辦公大樓）