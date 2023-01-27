我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登提名聯邦法官候選人 被憲法「基本問題」當場難倒

半月灣槍案目擊者：被害人爬起逃命 趙春利緊追再開槍

聖縣年度縣情咨文 鼓勵民眾提供縣府未來評估方向

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
今年的縣情咨文由這屆的縣議會議長（第四選區）艾倫伯格（Susan Ellenberg）發表。（聖縣提供）
今年的縣情咨文由這屆的縣議會議長（第四選區）艾倫伯格（Susan Ellenberg）發表。（聖縣提供）

聖他克拉拉縣是加州第五大縣，縣府為縣裡近200萬多元種族及文化的人口提供各項服務。憑藉著超過2萬名員工分布於70多個機構和部門，以及每年約65億美元的預算，聖他克拉拉縣政府為因應社區的需求規畫了一個充滿活力，提供優質服務，並為所有人打造一個健康、安全和繁榮的社區。

聖縣提供居民所需必要服務，包括公共衛生和環境保護、通過聖谷醫療中心（SCVMC）所提供的醫療服務、兒童和成人保護服務、無家可歸者預防和解決方案、道路、公園服務、圖書館、災害應急、保護社區裡的弱勢族群和那些受到威脅的人、獲得公平的刑事司法系統、以及許多其他服務，特別是為我們社區中最需要的人提供服務。

今年的縣情咨文由這屆的縣議會議長（第四選區）艾倫伯格（Susan Ellenberg）發表，並邀請在聖他克拉拉縣居住、工作及就學的所有民眾共同參與。將採實體及網路舉行，若有興趣在網路上參與，可直接加入縣議會Youtube直播平台（網址：https://www.youtube.com/@sccgovchambers8488/featured）。

日期：1月31日（周二）

時間：下午5時15分至7時

地點：70 W. Hedding St. San Jose（縣府辦公大樓）

加州 預算 圖書館

上一則

半月灣槍案目擊者：被害人爬起逃命 趙春利緊追再開槍

下一則

金山華埠商戶 又收到ADA訴訟信函

延伸閱讀

紐約皇后區民眾秉燭 悼近期濫射案死者

紐約皇后區民眾秉燭 悼近期濫射案死者
屋崙華埠燭光悼念 多起槍案亡者

屋崙華埠燭光悼念 多起槍案亡者
屋崙華埠春節巡遊加強維安 警力估增至19人

屋崙華埠春節巡遊加強維安 警力估增至19人
丁右立談槍枝暴力：應廣泛實施限制令

丁右立談槍枝暴力：應廣泛實施限制令
蒙市槍案受害者基金 大莊家賭場捐10萬元

蒙市槍案受害者基金 大莊家賭場捐10萬元

熱門新聞

房地產業人士認為，舊金山尚未自疫情中復甦，導致許多房東管理大樓無法產生足夠收入來償還債務款項。(Getty Images)

舊金山最大房東欠44.8億貸款 凸顯業主挑戰

2023-01-22 01:00
半月灣大規模槍擊案嫌犯趙春利。（美聯社）

半月灣槍擊案嫌犯首次出庭 檢方證實趙春利為中國公民

2023-01-25 17:35
金山人語

在矽谷吃佛跳牆

2023-01-19 02:10
遊民帳篷此前堵住17街華人商戶門口，導致其生意額下降9成。商戶不得不降價30萬賤賣物業。（記者劉先進 ／攝影）

遊民帳篷堵門 華商生意跌9成…被迫降價30萬賤賣

2023-01-18 18:36
槍擊發生後，洛杉磯警方加大亞裔社區的巡邏。（取自警方推特）

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與洛杉磯槍擊擦肩而過

2023-01-22 21:23
居民至半月灣市府旁廣場，悼念死者。（記者李榮／攝影）

半月灣大屠殺 確認五死者為華人

2023-01-25 16:46

超人氣

更多 >
檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過
研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化
伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年
舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身
視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄