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北加州靜宜校友會 2月12日辦後疫情樂活講座

記者李榮／灣區報導
北加州靜宜大學校友將舉辦「後疫情的樂活」講座。（記者李榮／翻攝）
北加州靜宜大學校友將舉辦「後疫情的樂活」講座。（記者李榮／翻攝）

北加州靜宜大學校友會宣布，將於2023年2月12日（周日）下午5時缐上舉辦年會，以「後疫情的樂活」為主題慶祝校友會成立38周年。活動開放給所有嘉賓、師長、校友以及靜宜之友。

北加州靜宜大學校友會會長黃安利指出，新冠肺炎的新變種不斷出現，校友會希望利用年會的機會，分享如何由運動、養生保健和預防來重建健康的生活，讓身心放鬆、安適。

她表示，今年年會節目十分精彩，後疫情的樂活講座會從校友邵麗蓉帶領大家在優美的音樂中學習舞技拉開序幕。加州大學硅谷校長楊磊談「當年的我」，並且觸及免疫力、荷爾蒙、皺紋和皮膚等保養。前加州公共衛生部醫院緊急準備聯繫官趙國華博士，則將會大家分析疫情過後的注意事項，以及預防新的變異和流感的方式。

北加州靜宜大學校友會指出，北加校友會成立於1985年，會員包含老、中、青三代涵蓋1952至2016年畢業的校友。校友會除積極参與僑社的愛國、公益活動外， 每年還會以各種類型舉辦校友聯誼活動。自2020年新冠疫情開始，校友會改為線上活動，先後舉辦過新春聯歡、年會及中秋節聯歡會等。

校友會介绍，靜宜大學創辦人是美國主顧會修女蓋夏姆姆（Sister Marie Gratia Luking，中文名字為陸靜宜）。 蓋夏姆姆在「女子無才便是德」的封建時代，為了勸說女子接受教育，雖然面臨諸多困難阻擾，但還是以堅毅不拔的精神辦學，提升女性學識與自由民主意識。蓋夏姆姆在1932年遠赴河南開封創辦靜宜女中，1948年到台灣後開始積極投入復校的事宜。1949年在台中市自由路開辦「天主教英語學校」， 接著在1953年興建台中市復興路校舍， 直至1956年正式向教育部立案成立「靜宜女子英語專科學校」，奠定今日靜宜大學的基礎。

時間：2023年2月12日下午5時

年會Zoom ID：2993013408（Password:12345）

連絡電話：Hannah Yu 408-268-1042

電郵：[email protected]

加州大學 疫情 北加

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