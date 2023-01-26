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屋崙華裔遊民 深夜遭刀刺渾身血 不清楚是否涉仇恨犯罪

記者劉先進／屋崙報導
圖為屋崙華埠巡邏的警車。（記者劉先進／攝影）
圖為屋崙華埠巡邏的警車。（記者劉先進／攝影）

屋崙亞裔防罪委員會月會25日舉行。屋崙華埠聯絡警員符美（Mae Phu）和警督余劍倫（Alan Yu）表示，華埠12月底發生一起襲擊案件，華人遭人用刀刺傷多處，全身是血，後送醫治療。因為事發地沒有攝像頭，且華人可能未看清襲擊者，難以提供有效訊息，鎖定嫌疑人，目前警方還在調查中。

符美說，12月28日午夜時分，巡邏警員開車到華埠Webster街800街區，發現一個男子渾身是血，且身上受了多次刀刺傷。警員隨即上前幫忙，試圖詢問他發生何事。但男子並未說出任何訊息。男子後來被送往醫院救治，警員嘗試利用不同語言和男子溝通多次，但他並未說話，沒有告知警員任何事情。

幾天後，符美與一名調查員跟進，得知了他的名字，但仍然沒有弄清楚到底發生了什麼。「事發時間是晚上，光線很暗，受害者可能沒看到發生什麼，又或者因為受到突然襲擊後有創傷。現場沒有攝像頭拍到，也不知道男子從哪裡出來，又為何出現在Webster街。」警督余劍倫表示，現場沒有發現血跡可以調查。

符美表示，男子住院後，警方還是沒有弄清楚男子的職業等情況，貌似不記得類似訊息。「我將男子訊息傳遞給社區，希望需求幫助。但我接到一些電話，有人說，可能是柬埔寨裔，也有人說可能是自己的叔叔或朋友。也曾一度懷疑他說粵語，經過多方確認，卻發現不是上述情況。最終得知，男子說普通話，是華人。警方還在跟蹤此事，目前沒有過多訊息。」

屋崙華埠藍天使義工巡邏隊隊隊長鄺偉表示，被刺的華裔，疑似遊民，經常在華埠四處走動，有時會拿著板凳，走累了就坐下來。他推測，華裔被襲擊，可能是遊民之間的鬥毆，「如果他有精神問題，語言能力不行，也表達不清楚。是否涉及仇恨犯罪襲擊，還很難說。」

屋崙亞裔防罪委員會月會上，警方公佈最近的犯罪事件。 （記者劉先進／攝影）
屋崙亞裔防罪委員會月會上，警方公佈最近的犯罪事件。 （記者劉先進／攝影）

華埠 華人 屋崙

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