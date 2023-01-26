慶農曆年 陳詩敏促花園角免費停車2小時

舊金山市議會一致通過市議員陳詩敏的決議，敦促市府在1月和2月，在花園角廣場停車場實行前兩小時的免費停車政策，並在2月4日和5日中國新年遊行的周末，在全市範圍內提供免費的Muni乘車。（取自陳詩敏官網）

舊金山第一區市議員陳詩敏25日宣布，市議會一致通過她的決議，敦促市政府在1月和2月在花園角廣場停車場實行前兩小時的免費停車政策。並在2月4日和5日農曆新年遊行 的周末，在全市範圍內提供免費的Muni乘車，以帶動遊客旅遊，推動華埠 商家從疫情 中恢復。

為了慶祝2022年農曆新年，陳詩敏與市議會的同事和市長布里德合作，指示舊金山交通局（SFMTA）提供2小時免費停車，並在農曆新年遊行的周末提供免費的Muni乘車。今年，陳詩敏敦促交通局繼續提供這項服務。

陳詩敏的聲明說，華埠的企業是受疫情影響最嚴重的一些企業，至今仍未完全恢復。在1月和2月提供減免停車費，並在遊行的周末提供免費的Muni服務，將帶動遊客遊覽，為華埠商店和餐館帶來急需的收入，支持商家的恢復。此外，2月4日是交通公平日，旨在強調公共交通是一個工人權利、公民權利和氣候正義問題。

她表示，自疫情以來，亞裔和太平洋島民社區，越來越多地成為目標和受到攻擊。華埠的小企業努力反彈，她希望交通局能夠承諾幫助本地商戶，在慶祝農曆新年時提供免費的Muni乘車和打折的停車位，「作為一個城市，我們是把資金放在嘴邊，投資在華埠。」