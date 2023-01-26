馬斯克特斯拉案自辯 出言挑釁遭法官指責

Tesla兼推特執行長馬斯克就Tesla訴訟案出庭應訊，表現自負強硬。（美聯社）

推特所有人兼特斯拉 執行長馬斯克 (Elon Musk)24日出庭自行辯護。這名億萬富翁面對發布推文誤導特斯拉投資 人的集體控訴。他24日在法庭挑釁稱道，如果他當時真的想買下特斯拉的話，他有能力做得到。全案主審法官為舊金山聯邦法庭華裔法官鄭一芳(Edward Chen)。

馬斯克24日先接受他的辯護律師沙皮羅(Alex Spiro)友善的質詢，在沙皮羅引導下，形容自己乃為幾乎完美，無可挑惕，值得信賴的業界領導，有能力籌募足夠資金，追求他的願景。

接著在控方律師波黎德(Nicholas Porritt)尖銳質詢下，馬斯克顯得暴躁，對波黎德輕蔑批評。他懷疑這名律師真能保障特斯拉投資人最大權益，主審法官鄭一芳隨即指責穆斯克，批評馬斯克發言不當。

馬斯克的辯護律師沙皮羅在質詢時一度誤稱他的當事人馬斯克為「稟告大人」(your honor)。舊金山法庭當時坐滿媒體記者，沙皮羅法庭失言引來一陣輕笑。

馬斯克於2018年8月7日推文稱，他已取得足夠資金來源，將以720億元買斷特斯拉，隨後接著宣稱，將隨時買斷特斯拉。然而馬斯克從未能真正買斷特斯拉。現在馬斯克必須在法庭現身，解釋他推文買下特斯拉的動機。

馬斯克當時推文稱，他將以每股420元價錢購買特斯拉，造成此電動車廠股價狂漲。隨後傳出馬斯克無法籌到足夠資金時，特斯拉股價急速下跌。特斯拉股東因此對穆斯克提出集體控訴，指當時馬斯克如沒有提出高價買斷特斯拉，公司股價不會震盪起伏如此激烈。

馬斯克推文亦引起證券監管員的注意，指馬斯克說謊，要求他離開特斯拉職位，同時繳付賠償金4000萬元。

馬斯克24日在法庭試圖對陪審團員解說，他發布推文，聲稱將買下特斯拉並沒有惡意，因為特斯拉生產電動車發生一些問題。法官鄭一芳已對陪審團指示過，他們可自行判斷，馬斯克是否試圖欺騙投資人。

在辯方律師沙皮羅引導下，馬斯克對陪審團稱，他當時只稱考慮買斷特斯拉，並沒有承諾將會完成這筆生意。馬斯克並對陪審團說，他覺得有必要讓投資者知道，特斯拉有可能不再是一個上市公司。