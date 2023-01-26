推特傳裁員8成 全職工程師不足550人

對推特大幅裁員的說法，馬斯克在一系列推文中進行了反駁。 （美聯社）

根據CNBC調查的內部記錄顯示，推特 公司（Twitter）的全職員工已經減少到大約1300名，其中全職工程師不到550名。而這1300名員工中約有75人正在休假，其中包括約40名為工程師。

推特公司的信任和安全團隊負責提出政策建議、設計和產品修改，目的是保證所有推特用戶的安全，而目前該團隊全職員工卻不到20人。

內部記錄顯示，推特還有大約1400名「非工作員工」，他們仍在領取工資，但不再被期望履行他們在這家社交媒體公司的舊有職責。之前當首席執行官馬斯克 （Elon Musk）發出 「莊嚴承諾」，要求他們允諾在Twitter 2.0進行包括長時間工作等「硬核」操作時，他們中的許多人就辭職了。

馬斯克在一系列推文中對CNBC獲得的內部紀錄進行了反駁，聲稱推特現在有大約2300名全職工作員工和數千名承包商。CNBC聯繫推特要求對此做出澄清和評論，但沒有立即得到回覆。

在馬斯克的管理下，推特通過大規模裁員 、部分解雇，及迫使許多人辭職的多項措施，另外，取消前首席執行官多西（Jack Dorsey）時期實行的「永遠在家工作」的政策，已經大幅度削減了公司的員工人數。

在馬斯克去年對推特進行440億元的舉債收購之前，推特的員工人數約為7500人。實際上，無論馬斯克的收購是否成功，推特公司內部都已有裁員的傳言，並預計遲早會發生。但馬斯克對推特的裁員遠遠超過了許多人的估計，根據內部記錄和兩名最近接受CNBC採訪的員工，裁員幅度約為80%。

據一位從該公司辭職的工程師說，員工的流失和人數的減少，將更難使該公司在繼續引進新功能的同時，繼續提供可靠的服務。

這位不願透露姓名的人在談到之前的雇主時解釋說，推特公司的代碼庫非常龐大，要想維護不同部分的運行，需要掌握對不同平台和編程語言的知識，比如對廣告服務和核心時間線的處理。他們說，一個工程師的技能組合不一定普遍適用於所有這些方面。這位人士補充說，在失去如此多的機構資源之後，將很難培訓新的工程師。

除了約1300名全職工作員工外，馬斯克還授權約130個來自特斯拉（Tesla）、SpaceX和The Boring Company的其他企業員工，以及風險基金等其他公司的人才，去推特工作。