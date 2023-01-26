推特傳裁員8成 全職工程師不足550人
根據CNBC調查的內部記錄顯示，推特公司（Twitter）的全職員工已經減少到大約1300名，其中全職工程師不到550名。而這1300名員工中約有75人正在休假，其中包括約40名為工程師。
推特公司的信任和安全團隊負責提出政策建議、設計和產品修改，目的是保證所有推特用戶的安全，而目前該團隊全職員工卻不到20人。
內部記錄顯示，推特還有大約1400名「非工作員工」，他們仍在領取工資，但不再被期望履行他們在這家社交媒體公司的舊有職責。之前當首席執行官馬斯克（Elon Musk）發出 「莊嚴承諾」，要求他們允諾在Twitter 2.0進行包括長時間工作等「硬核」操作時，他們中的許多人就辭職了。
馬斯克在一系列推文中對CNBC獲得的內部紀錄進行了反駁，聲稱推特現在有大約2300名全職工作員工和數千名承包商。CNBC聯繫推特要求對此做出澄清和評論，但沒有立即得到回覆。
在馬斯克的管理下，推特通過大規模裁員、部分解雇，及迫使許多人辭職的多項措施，另外，取消前首席執行官多西（Jack Dorsey）時期實行的「永遠在家工作」的政策，已經大幅度削減了公司的員工人數。
在馬斯克去年對推特進行440億元的舉債收購之前，推特的員工人數約為7500人。實際上，無論馬斯克的收購是否成功，推特公司內部都已有裁員的傳言，並預計遲早會發生。但馬斯克對推特的裁員遠遠超過了許多人的估計，根據內部記錄和兩名最近接受CNBC採訪的員工，裁員幅度約為80%。
據一位從該公司辭職的工程師說，員工的流失和人數的減少，將更難使該公司在繼續引進新功能的同時，繼續提供可靠的服務。
這位不願透露姓名的人在談到之前的雇主時解釋說，推特公司的代碼庫非常龐大，要想維護不同部分的運行，需要掌握對不同平台和編程語言的知識，比如對廣告服務和核心時間線的處理。他們說，一個工程師的技能組合不一定普遍適用於所有這些方面。這位人士補充說，在失去如此多的機構資源之後，將很難培訓新的工程師。
除了約1300名全職工作員工外，馬斯克還授權約130個來自特斯拉（Tesla）、SpaceX和The Boring Company的其他企業員工，以及風險基金等其他公司的人才，去推特工作。
自從接管推特以來，馬斯克在特斯拉也遭遇到股東的反擊，原因是他心不在焉，他在推特的策略引發了政治爭議，以及他出售了價值數十億美元的特斯拉股票為他的推特收購提供資金。
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