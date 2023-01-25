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4本地藝術家 任聖荷西市2023創意大使

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
聖荷西2023年創意大使，上左: Yoon C. Han，上右：Elba Raquel，下左：Betrand Patron Paule，下右：Suhita Shirodkar。 （聖荷西市文化事務辦公室提供）
聖荷西2023年創意大使，上左: Yoon C. Han，上右：Elba Raquel，下左：Betrand Patron Paule，下右：Suhita Shirodkar。 （聖荷西市文化事務辦公室提供）

聖荷西市文化事務辦公室日前宣布，聖荷西市選出四位本地藝術家擔任2023年的「創意大使」。根據市府介紹，創意大使的作用是倡導創意表達，鼓勵居民參與，尋找自己的聲音。創意大使的任期從2023年1月開始，為期一年。在此期間，他們將製作一個創意項目，並邀請居民參與，展現聖荷西社區文化的多樣性。

四位創意大使之一是設計師、多媒體藝術家和研究員Yoon C. Han。她的研究項目包括數據視覺化等。Han在聖他巴巴拉加大媒體藝術與技術學院完成博士學位，目前是聖荷西州立大學 (SJSU) 設計系平面設計副教授。

Elba Raquel是藝術家團體Together We Create (TWC) 中的成員，他們通過現場繪畫鼓舞藝術家、青年和社區民眾。Raquel是聖荷西本地人，擁有聖他克拉拉大學藝術教育碩士學位和藝術學院美術學士學位。Raquel自2015年以來擔任拉丁裔大學預科學校的全職藝術老師。此外，Raquel還獨立或與TWC合作，為多個社區組織和企業製作壁畫。

Betrand Patron Paule和藝術家集體SJ Storyboard，通過數碼沉浸式敘事活動和聖荷西市中心的公共照明藝術裝置，連結社區。Paule是一位數碼圖形藝術家。他的核心工作包括創建沉浸式的環境，將視覺插圖投影到建築物上，講述社區的故事。他的藝術作品通過支持、記錄和展示聖荷西的多樣化，營造了歸屬感並幫助定義聖荷西豐富的多元文化身份。

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