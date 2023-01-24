灣區今冬暴風雨 基建恐花10億元、數月修復

修復海崖海灘是聖他克魯茲最重大的修護整頓工程。(美聯社)

加州 今冬連續大氣河流帶來的暴風雨過後，帶來灣區公路路面破裂、橋基嚴重受損，各類基礎建設破壞甚巨。根據專家初步估計，修護這些遭暴風雨破壞的基礎建設可能得花上數個月時間，甚或更長。

根據初步評估，修復公共基礎建設與私人財產損失總經費高達10億元，可能還要更高。專家指出，此次灣區冬季暴風雨造成破壞損失規模之大，可與加州1997-98年聖嬰現象 (El Niño) 所造成的傷害相比。

沿蒙特瑞海灣的聖他克魯茲 受到最為嚴重的衝擊，初步估計，該市基礎建設損害高達5500萬元，海崖海灘 (Seacliff State Beach) 全面受損，當地地方公路，房車營區遭嚴重破壞。當地官員指出，修復海崖海灘是最重大的修護整頓工程。從San Lorenzo 山谷到Bear Creek 路的交通亦嚴重受損。

聖他克魯茲受到嚴重衝擊，基礎建設損害至少高達5500萬元。(美聯社)

聖他克魯茲一旁的沿海城市Capitola亦遭嚴重破壞，單是清除碎片、整頓基礎建設，估計總花費高達260萬元。Capitola市府官員指出，這幾乎為Capitola年度預算的十分之一。

聖他克拉拉縣全部修護工程費約達4000萬元，主要用於修補遭暴風雨破壞公路，其中最嚴重地區為聖安東尼歐谷 (San Antonio Valley)的Mines路，以及老聖他克魯茲公路 (Old Santa Cruz Highway)。公路中泥土含水量高，造成公路路面破損，修護工程相當艱難緩慢。

東灣佛利蒙市的舊峽谷路 (Old Canyon Road) 嚴重受損，必須全面封閉。佛利蒙市一些道路截至目前為止仍然封閉，包括蘇利文 地下通道 (Sullivan Underpass) 在內。蘇利文地下通道連接尼羅河峽谷 (Niles Canyon) 、米爾溪 (Mill Creek) ，以及莫里森峽谷 (Morrison Canyon) 。

蘇利文地下通道兩旁設有幫浦抽水系統排放積水，然而這些排水系統被碎片與泥巴堵住，無法使用電動幫浦將積水排出。佛利蒙市府發言人波斯奎 (Geneva Bosques) 稱，市府聘用工人，以手工方式疏通通道內積水。佛利蒙市府表示，一輛火車上周三遭土石流擊中，迫使阿爾塔蒙特通道快車 (Altamont Corridor Express) 被迫停止火車通行，這場土石流亦造成三人輕傷。

加州緊急服務處發言人傅格森 (Brian Ferguson) 說，州府正與地方政府合作，詳細統計修復費用，如此州府撥放地方補助款前，可先動用聯邦補助專款。他指出，一般天然災害補助款中，四分之三來自聯邦補助，其他不足處由州府專款協助。