美國關愛基金會 初一向華埠長者發1888紅包

美國關愛基金會的義工們。（記者李怡╱攝影）

大年初一（22日）下午，美國關愛基金會和立祉基督基金會在舊金山華埠 花園角廣場，向華裔長者及低收入 者派送1888個新年紅包與千餘份新年禮物，眾多華裔長者受到兔年新春關愛。

關愛基金會會長林邦立（George Lam）、舊金山市議員司嘉怡，舊金山縣警局副局長斯坦福與其辦公室公共事務主任吳毅、密爾布瑞市議員馮嘉輝（Anders Fung）、以及多位基金會義工和愛心人士出席。

關愛基金會為舊金山市長者居民準備了1888個紅包和千餘份愛心禮物，像柑橘、巧克力、年節必需的水果小吃等。紅包的領取方式為不用預約和登記，到現場拿號碼牌排隊等候即可領取。現場領取紅包的民眾均按照現場工作人員的引導，有秩序的領取了新春紅包。

舊金山縣警辦公室向林邦立與美國關愛基金會的義工們頒發賀狀，並感謝林邦立及基金會的義工們一直以來為社區所做出的貢獻和愛心服務。

關愛基金會義工負責人羅慈梅表示，多名義工歷經一個多月的時間，為華埠長者們準備好了1888個紅包和千餘份禮物，這也體現了義工團們對大家的愛心。

在紅包派送期間社區愛心人士，民間藝術團體還為前來的居民送上了合唱、和舞蹈表演等，受到了長者的歡迎。國際名媛時尚聯盟的代表還為長者帶來旗袍秀，將中國文化的精髓魅力在春節來臨之際展現給舊金山市民。

本次活動的發起人，關愛基金會的會長林邦立，數十年如一日堅持公益活動。平日關愛基金會會在田德隆社區為遊民們發餐，提供炸雞和零錢。林邦立在灣區的慈善事業中不只是關心長者、幫助遊民，還愛心助學低收入家庭的子女教育，且積極支持社區的各項慈善活動。如每年與救世軍合作為社區低收入家庭派餐派紅包，他新年的心願就是將關愛基金會可以發展到，關愛全美國的遊民和低收入群體。