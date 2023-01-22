我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

矽谷2023最值得矚目15家新創 矽谷阿雅Taelor上榜

記者李榮／灣區報導
鄭雅慈（左）的Taelor獲矽谷Bay Area Inno獎。（鄭雅慈提供）
鄭雅慈（左）的Taelor獲矽谷Bay Area Inno獎。（鄭雅慈提供）

矽谷Bay Area Inno獎本月公布2023年矽谷最值得矚目的15家新創，其中由創業家、前矽谷臉書產品經理「矽谷阿雅」鄭雅慈創立的美國男裝租賃訂閱服務Taelor也在獲選名單中，以幫男生穿好看又不用逛街受歡迎而脫穎而出。

Bay Area Inno獎由The Business Journal舉辦，矽谷商業雜誌（Silicon Valley Business Journal）和舊金山商業時報（San Francisco Business Times）依據創新性、獨特性、潛力選出矽谷最值得矚目的新創。其他得獎新創還有Array Labs、Dispatch Goods、Fimio、Fizz、Foxglove、Millie、Novoloop、Noyo、Sequel、Sunnyside、Uplift Labs、Vori、ZeeMee、Zevvy。

女生做男裝 自身經歷成動力

得獎介紹指出，雖然Taelor是男裝租賃服務，其實是從鄭雅慈本身的痛點才有的想法。許多人會覺得奇怪，兩個女生怎麼決定做男裝？其實是因為鄭雅慈不是一個時髦的人。鄭雅慈本來其實是討厭逛街購物、不太時尚的人，她經常同個款式一買就是五個顏色，舊了就再買一樣的來「補貨」。然而她知道，許多中高階白領也類似，雖不愛逛街，但是希望在會議與演講上「看起來像樣」。

鄭雅慈考慮過用美國衣服穿搭訂閱服務Stitch Fix，但這些訂閱盒子穿搭師幫你配好後寄給顧客，顧客就一定要買，不然就得白花穿搭費，但鄭雅慈不想要一直買衣服。她也試了美國女裝租賃服務Rent The Runway，雖然很喜歡它的租賃模式，但因為沒有穿搭服務，對不懂時尚的她來說，每周都得花數小時「爬衣」。她認為，這些衣服公司似乎都是對喜歡時尚的人所設計的服務，而不是針對只想「穿得像樣又成功」的人。

共享經濟 穿得好看不必逛街

鄭雅慈和曾在美國龍頭百貨Nordstrom當研究員的朋友做市調，訪問了500多位美國人，發現很多人有一樣的困擾，但這些人竟然都是25到40歲的男生，他們是不愛追求時尚但想為工作和社交生活穿得好看的工程師、業務、白領上班族。於是她開始研究這些人的生活型態和趨勢，發現世界時尚的消費者趨勢是「共享經濟」，消費者在意像是穿好看而帶來的自信和成功的「體驗」，而不再是擁有特定某件衣服。Taelor也抓準了男生不喜歡逛街和洗衣的懶惰，以及年輕世代支持環保永續的態度。

有效預測消費趨勢 減少庫存

另外，過去曾經擔任美國零售Target平板電商產品長的鄭雅慈也希望透過租賃的「循環時尚」模式，幫助品牌更有效地預測消費者趨勢。她指出，過去在零售的經驗讓她發現，因為難以預測消費者需求所留下的庫存，經常有高達三成的衣服從工廠直接到垃圾場，實在很不環保。因此，希望透過租男裝、租之後買下二手衣的模式，讓更多的衣服被再使用，並且透過租賃知道消費者的使用反饋，讓品牌更好預測未來的需求、減少庫存。

得獎介紹中還指出，Taelor在首次募資的前種子輪中募得230萬元，包括曾投資十多家獨角獸新創的美國知名創投公司Bling，其他投資人還有吉他英雄創始人黃中凱夫婦，以及創辦人為紡織業龍頭的識富天使會，該天使會會員包括YouTube創辦人陳士駿等。

長遠計畫 期待上市或被收購

得獎介紹上說，長遠計畫上，該公司期待上市或被收購，收購的對象除了可以透過循環時尚轉型的成衣品牌外，還有像是亞馬遜這樣的電商公司，他們可以透過Taelor進入租賃、買二手的循環經濟市場。亞馬遜也在同日和美國女裝租賃上市公司Rent The Runway (RTR) 共同宣布，RTR上的二手衣將在亞馬遜販售。

時尚 矽谷 亞馬遜

上一則

舊金山初創公司 讓寵物活更久 研發青春之泉

下一則

載歌在谷遊園會 迎兔年慰鄉思

延伸閱讀

裁員潮一波接一波 英特爾在美裁員數百人

裁員潮一波接一波 英特爾在美裁員數百人
微軟啟動裁員 矽谷將砍數十人

微軟啟動裁員 矽谷將砍數十人
在矽谷吃佛跳牆

在矽谷吃佛跳牆
矽谷辦公室上季空屋率升 租金持平

矽谷辦公室上季空屋率升 租金持平
地產報告：去年第四季矽谷辦公室空屋率上升

地產報告：去年第四季矽谷辦公室空屋率上升

熱門新聞

華裔西點軍校生Daniel Hong線上分享經驗。（翰林文教基金會提供）

她西點軍校畢業 再進哈佛醫學院 3華裔分享西點經驗

2023-01-15 16:21
遊民帳篷此前堵住17街華人商戶門口，導致其生意額下降9成。商戶不得不降價30萬賤賣物業。（記者劉先進 ／攝影）

遊民帳篷堵門 華商生意跌9成…被迫降價30萬賤賣

2023-01-18 18:36
研究顯示，單程搬出加州的卡車需求高。（記者李榮／攝影）

生活成本昂貴 不滿政治生態 遠離加州 越來越多人搬走

2023-01-16 15:27
陳女士去年7月到特斯拉下單，購買一量Model Y，當時總共花費7萬3440元。（陳女士提供）

特斯拉大降價 老顧客虧上萬錐心痛

2023-01-18 02:18
科技界裁員情況每況愈下，2023年可能面臨更嚴重的挑戰。（美聯社）

景氣不再 矽谷科技業裁員持續惡化

2023-01-16 14:34
老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

2023-01-12 17:58

超人氣

更多 >
女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛
剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰
3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」
烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到
「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭