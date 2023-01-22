矽谷2023最值得矚目15家新創 矽谷阿雅Taelor上榜

鄭雅慈（左）的Taelor獲矽谷Bay Area Inno獎。（鄭雅慈提供）

矽谷 Bay Area Inno獎本月公布2023年矽谷最值得矚目的15家新創，其中由創業家、前矽谷臉書產品經理「矽谷阿雅」鄭雅慈創立的美國男裝租賃訂閱服務Taelor也在獲選名單中，以幫男生穿好看又不用逛街受歡迎而脫穎而出。

Bay Area Inno獎由The Business Journal舉辦，矽谷商業雜誌（Silicon Valley Business Journal）和舊金山商業時報（San Francisco Business Times）依據創新性、獨特性、潛力選出矽谷最值得矚目的新創。其他得獎新創還有Array Labs、Dispatch Goods、Fimio、Fizz、Foxglove、Millie、Novoloop、Noyo、Sequel、Sunnyside、Uplift Labs、Vori、ZeeMee、Zevvy。

女生做男裝 自身經歷成動力

得獎介紹指出，雖然Taelor是男裝租賃服務，其實是從鄭雅慈本身的痛點才有的想法。許多人會覺得奇怪，兩個女生怎麼決定做男裝？其實是因為鄭雅慈不是一個時髦的人。鄭雅慈本來其實是討厭逛街購物、不太時尚 的人，她經常同個款式一買就是五個顏色，舊了就再買一樣的來「補貨」。然而她知道，許多中高階白領也類似，雖不愛逛街，但是希望在會議與演講上「看起來像樣」。

鄭雅慈考慮過用美國衣服穿搭訂閱服務Stitch Fix，但這些訂閱盒子穿搭師幫你配好後寄給顧客，顧客就一定要買，不然就得白花穿搭費，但鄭雅慈不想要一直買衣服。她也試了美國女裝租賃服務Rent The Runway，雖然很喜歡它的租賃模式，但因為沒有穿搭服務，對不懂時尚的她來說，每周都得花數小時「爬衣」。她認為，這些衣服公司似乎都是對喜歡時尚的人所設計的服務，而不是針對只想「穿得像樣又成功」的人。

共享經濟 穿得好看不必逛街

鄭雅慈和曾在美國龍頭百貨Nordstrom當研究員的朋友做市調，訪問了500多位美國人，發現很多人有一樣的困擾，但這些人竟然都是25到40歲的男生，他們是不愛追求時尚但想為工作和社交生活穿得好看的工程師、業務、白領上班族。於是她開始研究這些人的生活型態和趨勢，發現世界時尚的消費者趨勢是「共享經濟」，消費者在意像是穿好看而帶來的自信和成功的「體驗」，而不再是擁有特定某件衣服。Taelor也抓準了男生不喜歡逛街和洗衣的懶惰，以及年輕世代支持環保永續的態度。

有效預測消費趨勢 減少庫存

另外，過去曾經擔任美國零售Target平板電商產品長的鄭雅慈也希望透過租賃的「循環時尚」模式，幫助品牌更有效地預測消費者趨勢。她指出，過去在零售的經驗讓她發現，因為難以預測消費者需求所留下的庫存，經常有高達三成的衣服從工廠直接到垃圾場，實在很不環保。因此，希望透過租男裝、租之後買下二手衣的模式，讓更多的衣服被再使用，並且透過租賃知道消費者的使用反饋，讓品牌更好預測未來的需求、減少庫存。

得獎介紹中還指出，Taelor在首次募資的前種子輪中募得230萬元，包括曾投資十多家獨角獸新創的美國知名創投公司Bling，其他投資人還有吉他英雄創始人黃中凱夫婦，以及創辦人為紡織業龍頭的識富天使會，該天使會會員包括YouTube創辦人陳士駿等。

長遠計畫 期待上市或被收購

得獎介紹上說，長遠計畫上，該公司期待上市或被收購，收購的對象除了可以透過循環時尚轉型的成衣品牌外，還有像是亞馬遜 這樣的電商公司，他們可以透過Taelor進入租賃、買二手的循環經濟市場。亞馬遜也在同日和美國女裝租賃上市公司Rent The Runway (RTR) 共同宣布，RTR上的二手衣將在亞馬遜販售。