灣區車庫竊案暴增 利用穿洞開門 專偷高檔自行車

竊賊使用新技術闖進灣區住家車庫。（美聯社）

馬連（Marin）縣警方正在調查一連串的車庫盜竊案，在這些案件中，盜賊使用簡易工具盜取高端自行車。這種犯罪模式在舊金山 也在猛增。

在大約六周的時間內，馬連縣科特馬德拉（ Corte Madera）等市的居民報告了10起相似的入室盜竊案：在對一個社區進行探查後，罪犯走到一個有透明玻璃板的車庫前，在玻璃上刺了一個洞，然後用棍子和鉤子抓住應急繩，把門拉開。

馬連警察 局的哈利 利（Hamid Khalili）上尉說，這種方式更安靜，更隱蔽。去年12月以來，馬連的竊賊已經偷走了各種各樣的豪華山地自行車，有些價值數千元。他呼籲居民留意在住宅區內繞行的貨運式車輛。到目前為止，馬連警察沒有逮捕任何人。

在海灣對面的舊金山，自行車盜竊案非常普遍。伯克（David Burke）是警局的一名市民雇員，擔任第八區的聯絡人。他說，車庫盜竊和自行車搶劫在疫情期間有所升級，其原因包括對花樣翻新的自行車的熱情上升，以及COVID封鎖所引發的犯罪風向的轉變。警方表示，當新冠禁令生效後，市中心被清空，遊客租車減少使一些小偷進入住宅區，助長了入室盜竊的增加。

自行車指數（Bike Index）的聯合創始人漢斯（Bryan Hance）說，隨著電動自行車的興起，自行車變得更加誘人和有價值，例如碳纖維車架和昂貴的車座。漢斯說，那些喜歡在社交媒體上展示花哨自行車的人，可能無意中提供了他們的位置信息，甚至暴露了他們車庫的布局。

另外，他還將灣區和其他城市自行車盜竊案的肆虐歸咎於 「猖獗的、不受控制的」網上買賣市場，他在那裡發現了許多被盜的自行車。

與警察局合作的非營利組織SF Safe制訂了一份預防技巧清單，其中包括裝監控攝像頭、換成磨砂玻璃窗戶，和安裝運動傳感器照明。伯克建議在車庫玻璃門板後面安上木欄或鐵絲網，或者把應急線隱藏起來，這樣小偷就無法觸及。