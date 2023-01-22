舊金山初創公司 讓寵物活更久 研發青春之泉

舊金山初創公司Loyal為狗狗研發可以延緩老化的藥物。（Getty Images）

寵物的壽命比人類短，是一個令寵物飼主心碎的事實。不過，舊金山一家生物科技初創公司正在研發可以幫助狗狗活得更久、更健康的藥物。

單純因為一個想法，28歲的科學家哈利 歐瓦（Celine Halioua）2019年創辦了Loyal。她說：「我們希望讓人們有更多時間與他們心愛的寵物相處。每個人都有關於心愛的寵物太早離開的心酸故事。」

Loyal的目標不僅是讓狗狗活得更久，還希望能透過降低寵物罹患與年齡相關的疾病，例如癌症 、關節炎、肌肉流失、認知能力下降、神經退化，來改善牠們的健康。

當然，「青春之泉」（fountain of youth）對人類來說也是一個夢想。Loyal希望其產品最終能為人類延長青春，不過，現階段他們先以狗狗為研究對象，因為狗狗壽命較短，干預其壽命的研究結果應該較快出現。

華盛頓大學（University of Washington）實驗醫學 和病理學教授凱柏林（Matt Kaeberline）說：「我們都知道，人類一歲相當於狗狗的七歲，代表狗狗的老化過程比人類快了七到十倍。把研究狗狗作為人類長壽研究切入點的另一個原因是，除了飲食，寵物與人類分享了環境每一個層面。」

身為華盛頓大學狗狗長壽研究計畫的共同主任，凱柏林表示，他看到了針對寵物進行的老化研究的價值和特殊機會。凱柏林與哈利歐瓦都指出，人類和狗狗在生命周期的相似期時，會患上與年齡有關的相似疾病。

哈利歐瓦說：「幫助狗狗更健康的藥物不見得一定能幫助人類，但可以教會我們如何改善人類老化的過程。」

狗狗老化的方式也不盡相同。一般來說，小狗的壽命比大狗長，有時是大狗的兩倍。例如，吉娃娃可活12到20年，而大丹狗平均只能活8到10年。有研究稱，近親繁殖可能是大型犬壽命較短的原因。

Loyal希望針對狗狗老化的潛在方式，來減慢其老化的過程。他們已經研發出兩種藥物，一種用於大狗，一種用於其他體型的狗，都是為了延緩老化，並提高對和年齡有關的疾病的抵抗力。這兩種藥物目前都已進入臨床實驗階段，Loyal希望能在2024年獲得美國食品藥物管理局（FDA）的批准。