北京風韻圖片展將登場 回顧過去10年風華

參展單位的多位負責人在市德頓街的中華總會館宣佈了關於本次圖片展的消息。（受訪者提供）

由北京 市海聯會主辦，中華總商會、舊金山 灣區中國統一促進會、北加州北京同鄉會、Be Chinatown、新動力文化傳播等單位承辦的「北京風韻」海外圖片展，將於2月4日（周六）上午11時，在舊金山華埠 花園角廣場剪綵開幕。圖片展以「魅力古都·京彩十年」為主題，聚集中國首都北京在過去十年的發展變化。

參展單位的多位負責人日前在舊金山市德頓街的中華總會館宣布了本次圖片展的消息。岡州總會館主席代總董黃國康、三邑總會館主席楊國興、中華總會館通事劉榮浩、中華總商會資深董事May Wong、Be Chinatown董事李殿邦、北京同鄉會會長何孔華、北京同鄉會秘書長馮麒孫等均出席記者會致詞。

根據中華總會館聲明，本次舉辦的「北京風韻」圖片展，是為聚集北京在過去十年的發展變化，以模塊式的方法展現北京的古都文化、城市發展等七個重要方面。

本次圖片展邀請專業機構負責線下策展、線上3D展廳搭建，內容製作、展板製作等工作。分布在世界各地（包括中國香港）的類似同鄉會這樣的當地僑團組織和相關單位，負責線下展覽場地租賃、設備租賃、現場布展和組織海外僑胞觀展等工作。

本次展覽時間為元旦至春節期間，採取了線下展覽和線上3D展相結合的方式。展覽分為前言、後記及七個單元，共九個展覽區，150幅作品。七個單元展覽區分為，古都文化、城市發展、幸福宜居 、綠水青山、魅力生活、脫貧攻堅、雙奧之城。每部分都將附有雙語排版，在設計上在各具特色，同時彰顯北京的文化魅力。

舊金山華埠的線下展覽將結合海外的觀展習慣，圍繞主題內容進行策展，並提供展覽設計理念、展覽效果圖、展覽佈局圖，為各國實地布展提供設計參照。線上3D展覽，策展方搭建網絡3D展廳，模擬觀眾的第一視角，提供身臨其境的真實觀展體驗。

岡州總會館主席代總董黃國康呼籲僑胞前來參觀，在新年期間感受當代中國的變化。