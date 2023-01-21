AB 2596口惠實不至 農曆新年放假僅州府雇員受惠

南灣一華人超市內顧客年前大採購 。（記者葛歆睿╱攝影）

今年是農曆新年正式成為加州 州假日的第一年，但實際上，受惠者只有加州政府雇員。即使在華人 比例很高的灣區，絕大多數學校和企業都沒有放假。記者發現，華人普遍認為農曆新年立法是好事，而對真正放假並不抱太大希望。有科技業員工聲稱，想過年只能請假。不過也有華人公司雇員表示，春節一直都放假。

加州州長紐森（Gavin Newsom）去年9月高調宣布簽署AB 2596法案。但讀了內文才知道，該法案既沒有普遍性，也沒有強制性。AB 2596只針對約23萬名加州雇員，僅占加州3900萬總人口的0.6%不到。其次加州並未將農曆新年立為帶薪假期，只是允許加州雇員使用8小時的假期、年假或補償休假慶祝春節。而過去只能使用個人假期累積。

提出AB 2596法案的加州眾議員羅達倫 (Evan Low)在接受紐約時報採訪時表示，法案簽署以來，聽說其他學區 、市和縣也有興趣在農曆新年放假，並希望其他地方能夠遵循加州的精神，將這一天定為正式假期。

事實上，舊金山聯合學區自1994年起，就開始在農曆新年給學生放假，但多數學區並沒有。記者查閱了幾個主要校區2023年的行事曆，發現包括巴洛阿圖聯合學區、聖他克拉拉聯合學區、聖荷西聯合學區等在內，都沒有將農曆新年定為假期。

至於公立大學方面，州立大學目前仍在放寒假，春節以後才開學。柏克萊加大的中國留學生楊琦證實，學校已經開學，但今年春節沒有假期。她倒也不是很在意，「加州這麼做至少說明在某種程度上更包容了，學校方面我無所謂其實。」

對於上班族來說，春節是否放假完全取決於雇主。一名不願透露姓名的華裔Google雇員表示，今年公司和往年一樣，春節沒有假期「我們只能自己過，或者請假過。」她把加州的這條立法看作一種象徵，是對華裔文化與社會地位的尊重，但覺得成為真正的假期不太現實。

而在聖荷西一家華人公司工作了三年的Kevin Zhang，不僅每年春節都會有一天假期，公司還會發年貨。「可能因為我們是華人公司吧，公司在國內也有辦公室，這幾年因為疫情，還會給我們在國內的家人發一些年貨物資。」

其實，聯邦立法層面也在推動類似的法案。來自紐約州的民主黨眾議員孟昭文（Grace Meng）去年提出將農曆新年定為第12個聯邦紀念假期。該案被擱置，但她的發言人表示計畫重新提出。