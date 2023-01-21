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大雨致樹木倒塌、泥石流 聖荷西多個公園關閉

記者葛歆睿／聖荷西報導
通往Alum Rock Park公園的車道關閉。（記者葛歆睿／攝影）
通往Alum Rock Park公園的車道關閉。（記者葛歆睿／攝影）

在經歷了過去三周的歷史性降雨後，聖荷西27處公園和小徑關閉，目前還不清楚何時重新開放。公園部門發言人警告，緊急關閉期間闖入公園十分危險，呼籲民眾留意。

據美國國家氣象局（National Weather Service）稱，自12月1日以來，聖荷西的降雨量從市中心的7.5吋到阿爾馬登湖（Almaden Lake）附近的16吋不等。 降雨和強風導致樹木倒塌、泥石流和水道被淹，一些城市公園無限期關閉。需要清理散落的樹枝和其他雜物，而小徑和標誌也需要維護。

今年年初，由於洪水帶來的危險，聖荷西宣布進入緊急狀態，並向居住在小溪附近的遊民發出疏散命令。

公園部門發言人拉佐 (Daniel Lazo) 指出，東聖荷西的Alum Rock Park受到的破壞最為嚴重，一些地方發生了泥石流，岩石掉落到小徑上，因此部分路徑已經被封鎖，需要重型設備或維修人員幫助清理。

拉佐估計在公園重新開放之前，清理碎片可能需要數週時間。並提醒居民應避開該地區，因為潮濕的土壤會使地面不穩定，可能導致更多泥石流或落石。而且由於小徑不再暢通無阻，人們可能在公園裡迷路。

記者日昨到訪時，看到通往公園的車道關閉，一旁也立有公園關閉的標誌，但行人仍然可以徒步繼續向內走。家住附近的居民馬洪（Emily Mahon）稱這些天看到有人進去之後又掉頭走了。「這個公園很老，裡面路本來就很窄，再加上泥石流和倒木，進去之後自己就會發現走不了。」

拉佐指出，在緊急關閉期間，仍有相當多的人試圖進入公園，非常危險。

此外，水道附近的阿爾馬登湖公園（Almaden Lake Park）、坎寧安湖運動公園（Lake Cunningham Action Sports Park）和奧林德公園（Selma Olinder Park）等也因洪水而關閉。 瓜達盧佩（Guadalupe）、佩尼滕西亞（Penitencia）和野狼溪（Coyote Creek）小徑也部分關閉。

而聖荷西市中心的羅斯福公園（Roosevelt Park）、沃森公園（Watson Park）和威廉公園（William Park）目前亦處於關閉狀態。

拉佐預期在未來的一到兩周內可以確認關閉的公園何時重新開放，以及所造成的損失金額。他相信社區公園可能會更早開放。

聖荷西 洪水 威廉

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