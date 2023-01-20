佛利蒙沃爾瑪 展示「許願樹」慶中國年

佛利蒙沃爾瑪慶中國年。（記者葛歆睿╱攝影）

為慶祝農曆新年，佛利蒙沃爾瑪 超市自19日起在店內展示「許願樹」祈福，並會在30日展示結束後，將許願樹贈與亞裔 非營利機構。佛利蒙市副市長黃潔宜（TeresaKeng）表示，希望更多人了解、慶祝春節，也鼓勵所有族群保留他們的文化。

佛利蒙沃爾瑪超市19日與社區領袖舉辦農曆新春慶祝活動，並且設置一株「許願樹」。華裔店鋪經理何托尼（Tony Ha）表示，這棵樹是木蘭花樹，在中國文化中象徵尊貴與堅毅，並掛上寫在紅色紙上，祝願新年財運亨通、吉祥如意的對句。

何托尼說，在全國4800多家連鎖店中只有3個店有許願樹，佛利蒙店就是其中之一。「佛利蒙是全國亞裔占比最多的地方之一，我們店被選中，對這裡的亞裔顧客來說意義重大，同時也能讓更多人了解亞洲文化。當顧客問我們許願樹代表了什麼的時候，收銀台的員工會做出回答。」

黃潔宜表示，希望能看到沃爾瑪將許願樹活動拓展到更多的店鋪，強調文化傳承的重要性：「美國是一個文化大熔爐，所有在美國生活的人民都是從不同的地方過來，我們有自己的文化，鼓勵所有的族群保留他們的文化，讓他們的下一代知道他們傳統的文化和慶祝的活動。」

對華裔社區而言，2023是兔年，但是對越南裔社區，今年是貓年。因此，沃爾瑪在許願樹旁同時陳列了兔和貓的農曆新年公仔。

許願樹將持續展示到1月30日，隨後將贈予非營利組織華人 特殊兒童之友會（FCSN）。何托尼哈透露，該店雇用了華人特殊兒童之友會的三名成員，他們約已經在這家店工作20年。