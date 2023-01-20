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英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

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砍數千人後 推特傳將再裁骨幹員工

編譯組／綜合19日電
據傳推特將進一步裁員，Meta將大幅縮減舊金山辦公空間。（美聯社）
據傳推特將進一步裁員，Meta將大幅縮減舊金山辦公空間。（美聯社）

媒體報導，馬斯克（Elon Musk）手下的推特公司（Twitter）在一舉裁減了數千名員工，又在聖誕節前順手再砍諸多員工後，仍計畫在其骨幹中裁減更多人員。

根據Insider於18日報導，推特公司負責網站建設和推出新技術的產品團隊中，約有50人可能會在未來幾天和幾周內被解雇。

Insider指出，連同其他國際分部在內，這次裁員將使推特的員工人數少於十年前該公司剛上市時。據估計，在不到2000名員工的情況下，推特的員工人數將僅超過馬斯克收購前的四分之一。

值得一提的是，據報導，馬斯克曾在11月向員工保證將停止裁員，但一個月後這一承諾就被打破了。

在馬斯克入主後的幾個月裡，推特的資金一直在流失。11月，馬斯克在推特上說，該公司每天虧損400萬元。由於放鬆內容審核及解除對有爭議的右翼人物的禁令，品牌廣告商們大規模逃離該平台，使情況更加惡化。

英國金融時報（Financial Times）報導稱，馬斯克為購買推特而產生的債務利息支付，可能在本月底到期。與此同時，馬斯克預計將因一證券欺詐集體訴訟案而受審，該案與他在2018年發布的一條聲稱特斯拉將私有化的推特有關。

另一方面，臉書（Facebook）母公司Meta將大幅減少舊金山的辦公空間。Meta公司19日證實，它將舊金山市位於Fremont街181號高層建築內43.5萬平方呎的辦公空間掛牌轉租，但仍將保留其在Howard街250號的辦公室，這將是其在舊金山的唯一辦公室。

發言人聲明中說，做出這一決定是為了結合遠程工作體驗，「過去幾年圍繞辦公室的作用方面出現了新的可能性。因此我們正在進行集中、平衡的投資，以支持我們最具戰略性的長期優先事項，並在創造未來的工作場所方面發揮領導作用。我們的目標是建立一個一流的遠程工作體驗，幫助每個人做到無論在哪裏都能完成他們職業生涯中最好的工作」。

10月，Meta公司宣布它正計畫縮小其辦公空間，目的是使空間「更有活力」。Fremont街181號的掛牌，證明Meta已加入了大批公司的行列，在舊金山市中心削減辦公室空間。

據傳推特將進一步裁員，Meta將大幅縮減舊金山辦公空間。（美聯社）
據傳推特將進一步裁員，Meta將大幅縮減舊金山辦公空間。（美聯社）

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