聖荷西開放「過渡庇護所」 收留遊民

馬漢表示，暴風雨結束後，城市最不應做的事便是立即將遊民遣返回街頭。（馬漢推特截圖）

為應對近日惡劣的暴風雨天氣，聖荷西 市緊急建立了多處臨時庇護 所，其中大部分為市長馬漢（Matt Mahan）所推崇的快建房。隨著暴風雨緊急狀態即將在23日解除，兩處臨時庇護所也將關閉。馬漢在19日宣布，市府計畫將庇護所擴建為疏散者過渡所（Evacuee Transition Facilities，簡稱ETF），向長期無家可歸的遊民 提供安全且體面的住所。

市府發表聲明稱，新開放的兩個ETF有132個由木板加固的帳篷，並提供浴室、洗手間等生活設施。「聖荷西有近5000名無家可歸的遊民生活在街道上。這個創新的方案將幫助因風暴而流離失所的居民，進入安全的庇護所。」

帳篷被安置在快建房駐地的旁邊，底部由木板和防雨布加固。（馬漢推特截圖）

馬漢表示，暴風雨結束後，最不應做的事便是立即將遊民遣返回街頭。過去幾周的暴風雨天氣，實際上加快了城市安置遊民社區的進程。「ETF完全可以成為遊民新的住所，遠離水渠或街頭。」馬漢說，「我要感謝市府雇員和社區合作夥伴團結一起，將臨時的緊急令轉變為對社區有長遠和積極影響的行動。」

帳篷被安置在快建房駐地的旁邊，底部由木板和防雨布加固。（馬漢推特截圖）

根據市府釋出的宣傳片，帳篷被安置在快建房駐地的旁邊，底部由木板和防雨布加固。遊民可按照個人的需求和意願選擇臨時住所。

市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）表示，聖荷西是加州首批發布暴風雨緊急令和疏散令的城市。這項命令拯救了無數生命，並保護了城市最脆弱的社區。同時，城市還將繼續開放過夜取暖屋、旅店和其他可負擔住房。

居民朗貝長期居住在車中，他於兩周前入住了其中一座由北加州紅十字會運營的ETF。（北加州紅十字會提供）

居民朗貝（Erick Langbehn）長期居住在車中，於兩周前入住了其中一座由北加州紅十字會運營的ETF。「我十分地感激。」朗貝說，「我只是需要一個可以避雨的地方，我不能繼續睡在車中了。如果這裡沒有收留我，我不知道該怎麼做。」

居民柯蒂斯（Wajeeda Curtiss）居住的公寓因暴風雨停電數天。「我不想把我的存款都花在旅店上，所以我就來了這裡。」柯蒂斯於17日入住了ETF，「我曾經被迫無家可歸，十分感恩可以住在這些臨時住房裡。這裡的食物也不錯，一直有水和零食提供，沒有什麼可以抱怨的。」