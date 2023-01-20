北加州江蘇同鄉會暨商會 酈志堅接掌

北加州江蘇同鄉會暨江蘇商會會長交接，吳有義（左）交棒給酈志堅（右）。（記者李榮／攝影）

北加州 江蘇同鄉會暨江蘇商會在密爾比達 加州科技大學舉辦新春聯誼大會，由婁為和王嵐主持，中國駐舊金山總領館副總領事鄒永紅、領事楊博都出席。包括灣區北京同鄉會、大上海聯盟、美西和統會、蘇浙同鄉會、湖北聯誼會、河北商會、山東同鄉會、安徽同鄉會、五湖四海聯誼會、江西同鄉會、舊金山廣府聯誼會以及南京、蘇州、無錫、揚州等同鄉會近200參加了大會，氣氛熱烈喜氣洋洋，大家一起共同迎接2023年新春佳節的到來。

吳有義致詞時表示，江蘇同鄉會暨商會成立以來做了許多工作；近三年來，更是積極捐款捐物共同抗擊疫情 。美國發生疫情後，也參與捐助本地醫院抗疫物資，促進中美友誼。他盛讚接任會長的酈志堅年富力強，相信能帶領組織更進一步。

會中舉辦交接儀式。在副總領事鄒永紅的監交下，原任會長吳有義將會長大印交給酈志堅。酈志堅致詞時表示，感謝吳有義會長和全體同仁對他的信任和支持，未來一定將不負眾望，將江蘇同鄉會暨江蘇商會經營的更好。

副總領事鄒永紅肯定江蘇同鄉會暨商會成立以來取得的成績，祝賀酈志堅榮任新一屆會長，也期待新一屆理事會更上一層樓。

僑領何孔華、密爾比達前市長艾和諧（Jose Esteves）、大上海聯盟副理事長馮麒孫、蘇浙同鄉會會長翟椿萍、加州科技大學校長秦志鋼都到場致意，也分別致詞祝賀酈志堅接任新會長一職，大家並祝福鄉親們新春快樂。

當日現場備有江蘇風味的午餐，以及翟椿萍、譚月、王碩強、英子、魏茹、胡小平等人的獨唱對唱表演，還有陳怡澤、王曉霞、曾浩然、杜偉玉和lIsa的演出。王樂表演的武術和變臉也將氣氛炒熱，大家一起歡迎即將結束的三年疫情生活。