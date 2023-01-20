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北加州江蘇同鄉會暨商會 酈志堅接掌

記者李榮／密爾比達報導
北加州江蘇同鄉會暨江蘇商會會長交接，吳有義（左）交棒給酈志堅（右）。（記者李榮／攝影）
北加州江蘇同鄉會暨江蘇商會會長交接，吳有義（左）交棒給酈志堅（右）。（記者李榮／攝影）

加州江蘇同鄉會暨江蘇商會在密爾比達加州科技大學舉辦新春聯誼大會，由婁為和王嵐主持，中國駐舊金山總領館副總領事鄒永紅、領事楊博都出席。包括灣區北京同鄉會、大上海聯盟、美西和統會、蘇浙同鄉會、湖北聯誼會、河北商會、山東同鄉會、安徽同鄉會、五湖四海聯誼會、江西同鄉會、舊金山廣府聯誼會以及南京、蘇州、無錫、揚州等同鄉會近200參加了大會，氣氛熱烈喜氣洋洋，大家一起共同迎接2023年新春佳節的到來。

吳有義致詞時表示，江蘇同鄉會暨商會成立以來做了許多工作；近三年來，更是積極捐款捐物共同抗擊疫情。美國發生疫情後，也參與捐助本地醫院抗疫物資，促進中美友誼。他盛讚接任會長的酈志堅年富力強，相信能帶領組織更進一步。

會中舉辦交接儀式。在副總領事鄒永紅的監交下，原任會長吳有義將會長大印交給酈志堅。酈志堅致詞時表示，感謝吳有義會長和全體同仁對他的信任和支持，未來一定將不負眾望，將江蘇同鄉會暨江蘇商會經營的更好。

副總領事鄒永紅肯定江蘇同鄉會暨商會成立以來取得的成績，祝賀酈志堅榮任新一屆會長，也期待新一屆理事會更上一層樓。

僑領何孔華、密爾比達前市長艾和諧（Jose Esteves）、大上海聯盟副理事長馮麒孫、蘇浙同鄉會會長翟椿萍、加州科技大學校長秦志鋼都到場致意，也分別致詞祝賀酈志堅接任新會長一職，大家並祝福鄉親們新春快樂。

當日現場備有江蘇風味的午餐，以及翟椿萍、譚月、王碩強、英子、魏茹、胡小平等人的獨唱對唱表演，還有陳怡澤、王曉霞、曾浩然、杜偉玉和lIsa的演出。王樂表演的武術和變臉也將氣氛炒熱，大家一起歡迎即將結束的三年疫情生活。

加州 疫情 密爾比達

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