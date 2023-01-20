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于崇信創作40年回顧展 展至2月7日

記者李榮／聖荷西報導

硅谷亞洲藝術中心在癸卯新春之際、1月20日推出「流浪的草原：于崇信創作40年回顧展」，展出旅美蒙古族畫家于崇信1970到2010年代油畫和水墨作品88件，展至2月7日。屆時將展出60幅抽象畫作，梳理于崇信渡海跨洋、融通蒙漢東西之間沉靜而華燦的藝術旅程，另有近十年來他思憶童年老北京迎春過年的水墨畫作20餘幅，

硅谷亞洲藝術中心介紹，于崇信是1936年生於北京，原名巴圖· 札奇。他憶童年的水墨畫可說是老筆初心，稚拙天成。

硅谷亞洲藝術中心同時也與矽谷印社聯合舉辦「玉兔喜春，金石固福」特展，展出印刻石雕作品50餘件。1月20日周五下午2到5時，于崇信回顧展預展，張梅駒、阮大仁等名家揮寫春聯。21日（周六）下午1時30分，「玉兔喜春，金石固福」特展開幕，下午2時30分于崇信回顧展「流浪的草原」開幕。22日（周日）下午2時硅谷亞洲藝術中心迎春茶話會。以上活動全部免費，對公眾開放。（記者李榮／聖荷西報導）

時間：1月20日、21日、22日三場活動

地址：3777 Stevens Creek Blvd., Santa Clara, CA 95051, Central Computer Building 四樓

電話：408-248-2698。

北京 矽谷 聖荷西

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