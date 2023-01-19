州眾議員羅達倫投書：農曆新年成法定假日 加州的進步

加州州眾議員羅達倫。(羅達倫辦公室提供)

今年兔年農曆新年，首度成為加州 法定節日。這意味著，華裔、亞裔移民 對建設加州的經濟文化所做出的重大貢獻，獲得立法上的認可。同時，農曆新年立法成功，也象徵加州朝更包容的文化社會邁出一大步。

身為農曆新年法案作者與州議會亞太裔立法黨團主席，我感謝紐森州長簽署此案成為正式法律，肯定慶祝這個重大傳統節慶的600萬名亞裔加州民眾。約三分之二亞裔民眾慶祝農曆新年。華裔、亞裔所珍惜的傳統文化獲得美國重視歡迎，有助於他們更願融入美國主流大社會。

因此，農曆新年法案為一包容性法案，值此反亞裔情緒高漲之際，強調法案包容性更為重要。根據加州州大仇恨與極端主義研究中心去年公布調查報告，反亞裔仇恨犯罪於2021年間劇增339%。

種族主義與仇外意識乃為最極端的社會排外行為。美國種族主義在詹森總統(President Lyndon B. Johnson)1964年簽署民權法案（the Civil Rights Act)與1965年簽署移民與國籍法 (the Immigration and Nationality Act)正式立法之後，已有所消退。民權法案禁止種族歧視，移民與國籍法案取消配額移民制度，鼓勵亞洲移民。

大批亞裔移民於19世紀來到夏威夷與舊金山。亞裔移民來新大陸之初，許多人飽受不平等待遇，不但工時過長，而且薪資微薄，忍受各種歧視偏見。

即使處境孤危，約有1萬2000名華裔勞工投身修建橫貫北美大陸的太平洋鐵路(the Transcontinental Railroad)。鐵路1869年5月10日修成，美國東部與西部終能貫穿一起，全國交通全面改變。約有1200名華工參與鐵路穿越塞拉—內華達山(the Sierra Nevada Mountain) 工程時，死於意外事件中。

為紀念我們華裔先民為建設美國的犧牲和貢獻，我於2017年5月間推出眾議會第31號決議案(House Resolution 31)，將每年5月10日定為加州鐵路華工紀念日。州眾議會全數無異議通過此案。

我們的華裔開拓先鋒做出重大犧牲，但美國國會於1882年通過排華法案(the Chinese Exclusion Act)，直到1943年二戰期間才告廢除。法案實施61年期間，人無法進入美國，居留美國華裔無法入籍美國公民。類似排華法案的極端種族歧視，也出現在2018年的旅遊禁令，以及反回教徒政策。新冠疫情爆發後的反亞仇恨犯罪，亦讓人聯想到過去發生的這些黑暗面。

從種族排斥與社會包容兩大勢力衝突激盪的歷史發展脈絡中，承認農曆新年為加州法定節日更彰顯其重大意義。農曆新年是亞洲與亞裔文化之精髓所在，節慶中充分流露著永續更新與社區結合的傳統精神。

因此農曆新年是一個社會包容的節慶，散播希望與樂觀的種子，從而啟發民眾向前邁進的勇氣。國會亞太裔黨團副主席、代表紐約州聯邦民主黨眾議員孟昭文(Grace Meng)去年宣布，她已提出新法案，將農曆新年定為新的聯邦法定節日，此案亦稱「農曆新年法案」，如立法成功，農曆新年將加入目前11個聯邦法定假日。

祝兔年快樂！