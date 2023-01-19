微軟啟動裁員 矽谷將砍數十人

微軟灣區裁員計畫震動矽谷。（美聯社）

微軟 （Microsoft）已經啟動了一輪令人震驚的裁員 行動，在灣區這意味著矽谷 將失去幾十個微軟職位。

根據發給加州就業發展廳（EDD）的WARN信，這個Windows創造者已經決定在山景城和聖他克拉拉的地點裁減46個職位。微軟在山景城有一個很大的矽谷園區。

「微軟已經決定在矽谷地區的微軟設施進行重組和結構調整，微軟負責美國州和地方政府事務的總經理修梅克（DeLee Shoemaker）表示，以應對宏觀經濟狀況和不斷變化的客戶優先考慮事項。

在提交給美國證券管理委員會（Securities and Exchange Commission）的一份監管文件中，總部位於華盛頓州雷德蒙（Redmond）的微軟公司表示，多種因素促成了這次裁員。這次行動將包括裁減數千個工作崗位、進行產品改造，並縮減其辦公空間需求。

微軟表示：「這些行動包括在2023年第三財季結束前裁減約1萬名員工、改變我們的硬件組合，並進行租賃整合以提高我們工作場所的密度。」

公司在給EDD的信中說，山景城和聖他克拉拉的裁員計畫在今年3月23日之前進行。這封信被稱為「員工調整及再培訓通知書」（Worker Adjustment and Retraining Notification，WARN）。

在冠狀病毒爆發及由此導致的商業封鎖期間，公司、政府機構和消費者爭相搶購軟件、互聯網和硬件產品和服務，以幫助他們應對遠程活動。

微軟首席執行官納德拉（Satya Nadella）18日發給公司員工的一篇博文中寫道，現在致命病毒的經濟影響已經開始消退，人們正在縮減對技術的依賴性。此外，該公司的客戶已經開始縮減開支，為美國和全世界的經濟衰退做準備。

微軟全球總部所在的西雅圖地區在微軟第一波裁員中受到的沖擊尤其大，已決定在華盛頓州裁減878個工作崗位。

矽谷的裁員計畫發生在山景城的La Avenida街1045和1090號，山景城的 Pear 大街1288號和聖他克拉拉的De La Cruz 大街2220號。

公司在關於灣區裁員的WARN通知中說：「微軟取消位於上述地點的46個職位的決定是最終的，預計將是永久性的」。

受山景城和聖他克拉拉裁員影響的員工不享有撞走權（bumping rights）。撞走權允許高級員工取代初級員工。

微軟在WARN通知中說：「矽谷地區的設施不會因為這個決定而被關閉」。