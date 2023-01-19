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灣區暴風雨屋頂漏水 修理要排隊

記者李榮、葛歆睿／聖荷西報導
專家建議最好在雨季前完成屋頂保養。（記者李榮／攝影）
專家建議最好在雨季前完成屋頂保養。（記者李榮／攝影）

連續多日的暴風雨在灣區造成了極大的破壞，不少房屋發生漏雨事故，甚至一度出現維修公司忙不過來的現象，叫修屋頂都要排隊。位於聖荷西飛揚藝術中心負責人張麗虹就指出，日前發現中心內有3間教室屋頂漏雨，雖然第一時間報修，但等了幾天維修人員才來。專業物業管理則建議，民眾最好在雨季前就先檢查屋頂與排水，如果突然漏水又叫不到人維修，可考慮先拿帆布蓋住應急。

張麗虹指出，大雨後教室屋頂出現多處漏雨，水流雖不大，但可以說是源源不斷。中心工作人員找來所有能吸水與接水的物品，放在漏雨處下方，防止地板被浸泡，沒多久所用的毛巾和毯子就已經全部濕透。抬頭一看，天花板還有多處脫落，掉在地面上，現場一片狼籍，「幸好沒有人受傷，但影響了上課。有的課我們安排了換教室，有的不得不取消。」

張麗虹表示，事發後就聯繫了物業管理負責人羅德斯（Bill Rhoades），羅德斯也同樣在第一時間聯繫了屋頂維修公司，可直到兩天以後維修人員才到現場。

羅德斯說：「我們長期合作的是一家很大型、很專業的屋頂公司，一般情況下立即就能派人來解決問題。但這次下雨，到處都是事故。」

「我知道很多地方都漏水了，我們一個老師家裡也是。沒有辦法、只能等。但很慶幸我們有Bill（羅德斯）幫忙，維修人員來之前，他親自爬到上面去修理。」張麗虹表示，到處都是災情，因此有推遲的情況也能理解。

屋頂漏水後室內一片狼籍。（受訪者提供）
屋頂漏水後室內一片狼籍。（受訪者提供）

羅德斯解釋，漏雨的原因是樹葉和樹枝堵住了建築的排水溝，無法排掉的水在屋頂越積越多，超出了所能承受的範圍，於是就從天花板滲進了屋內。他進一步說，其實在得知將有連續幾場暴風雨之前已經做了很多準備工作，包括清理廣場內的排水溝等項目。可是，又是下雨又是颳風，新的樹枝與樹葉又把排水堵住了。

他表示，下雨時已經第一時間疏通排水溝，讓屋頂的積水得以釋放，避免情況進一步惡化。

張麗虹指出，屋頂維修人員來了以後，冒著風雨修繕屋頂和天花板，目前中心內的課程已經恢復正常。該廣場內共有29間商業及機構，在今年的暴風雨中，包括飛揚在內的兩間發生了漏雨。

「近來真的忙得要命！」從事物業管理多年的Sam Lee表示，灣區冬天是雨季，向來也是屋頂修繕行業的忙季，「roofer總是忙得要命，我們做物業的也是疲於奔命，租客求救電話很多。」他表示，屋頂有問題的話晴天時不會發現，雨天後才發現漏水，但維修並不好叫，通常屋頂公司會先服務有長期合約的社區與公司，或者關係好的生意夥伴。

他建議，民眾平時就應該定期檢查屋頂，並且在雨季之前清理排水管，並可考慮請專業的人士清掃，避免因為屋頂排水管過高而引發危險，或者不小心踩壞屋頂。另一方面，如果可以，應該趁非雨季時檢修屋頂；如果是臨時發現漏水又一時找不到維修，則可以考慮先以大帆布蓋住，避免情況惡化。

屋簷的排水系統中常充滿落葉與泥沙。（記者李榮／攝影）
屋簷的排水系統中常充滿落葉與泥沙。（記者李榮／攝影）

灣區 聖荷西 租客

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