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科技業被裁員 可申請「加州全保」

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
聖縣議員查維斯說，失業對年輕人來說猶如一記重拳，不僅是因為他們的生活閱曆淺，更是因為醫療保險是非常昂貴的。（記者王子涵／攝影）
聖縣議員查維斯說，失業對年輕人來說猶如一記重拳，不僅是因為他們的生活閱曆淺，更是因為醫療保險是非常昂貴的。（記者王子涵／攝影）

矽谷科技產業進入寒冬，大規模的裁員潮導致許多聖他克拉拉縣居民失去了生活的保障，其中便包括醫療保險。聖他克拉拉縣官員18日召開記者會，建議暫時失業的居民加入加州全保（Covered California），而距離本年度公開投保截止日期還有最後兩周。

記者會當天，微軟宣布將裁員5%，大約1萬1000個職位。這也是最新一家大刀闊斧裁員的科技巨頭。聖縣議員查維斯（Cindy Chavez）表示，裁員潮將更廣泛地影響灣區居民的生活。「僅在本月，就有數十家位於灣區的科技公司宣布裁員。」查維斯說，「許多年輕人失去了工作，而他們從來沒有經歷過失去收入來源，醫療保險等挑戰。這猶如一記重拳，不僅是因為他們的生活閱歷淺，更是因為醫療保險非常昂貴。」

查維斯表示，縣府將給予援助，讓每一位居民擁有醫療保險是聖縣的目標之一。自歐巴馬醫療法案在2008年簽署後，加州全保便孕育而生，超九成的持保人將依據家庭的狀況領取經濟補助，並且在加入後的第一個月保險便可以生效，十分適合失業者。

聖縣灣谷健康計畫（Valley Health Plan）首席執行長羅薩斯（Laura Rosas）表示，加州全保平台能夠給首次面臨購買保險的民眾，提供最基礎的信息和指引。「大多數可負擔全保計畫已經結束申請，而加州全保的公開投保通道在31日之前保持暢通。」羅薩斯說。

羅薩斯指出，持有H1B工作簽證的失業者也可以加入。「除了與自己的移民律師溝通，失業者可以撥打電話，與我們的雙語代表溝通，找到適合自己的保險計畫。」

她指出，申請人若是在公開投保結束後失去了工作，仍然有機會申請灣谷健康計畫。「一些失業者在裁員後的三個月或六個月內，能繼續使用僱主提供的保險。在這之後，仍然有資格申請灣谷健康計畫。」羅薩斯說，「灣谷健康計畫是聖縣四家提供加州全保的醫療機構之一，也是唯一無需公民身分證明，便可提供醫保計畫的機構。」

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