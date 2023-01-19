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密爾比達新屋禁天然氣爐 華人不解

記者王子涵／密爾比達報導
密爾比達禁止新建建築使用天然氣爐灶。（Getty Images）
密爾比達禁止新建建築使用天然氣爐灶。（Getty Images）

全美近日對是否禁止天然氣灶台展開討論，無論是出於環保或是人體健康的考量，禁用天然氣都會對依賴「急火」烹飪的華人廚房帶來不小的改變。柏克萊市在2019年成為全美首個禁止新建築安裝天然氣的城市，南灣密爾比達市日前也通過了類似的法案。

密爾比達市議會在17日通過兩項應對氣候變化和溫室氣體排放的法案。市議員首先全票通過了建造更多電動車充電站的提案。但在對新建民用及商業用房實行全電力驅動強制令的提案中，五位議員產生了分歧。最終市議會以三比二的投票通過了提案。其中市蒙塔諾（Carmen Montano）與副市長伊芙琳蔡（Evelyn Chua）投票反對。

市議員潘玉山（Anthony Phan）擔憂，將天然氣改造為電動所產生的費用將影響住房成本，並最終轉嫁給租戶。官員還擔心天然氣禁令將增加額外的電力壓力。

對此太平洋瓦電（PG&E）表示，新的要求不會影響電網。由於無需安裝天然氣基礎設施，新建一所全電力住宅比混合燃料住宅的成本會節省約6000元。

酷愛烹飪的華人居民Leandro表示，每次使用電磁爐都會讓他十分頭疼。儘管禁令只會影響到新建建築，但他認為，這是本末倒置的行為。「據我所知，牛排放的氣體占全球溫室氣體排放的18%，比汽車尾氣還要多，但我沒看到美國畜牧業有所作為。」Leandro說，「改為電力驅動對減少溫室氣體排放的貢獻是微不足道的，市府應該從更主要的排放源入手，而不是折騰正常生活的市民。」

支持者表示，加州住房電動化將成為全國清潔能源運動的開端。「我們真的希望這是多米諾骨牌效應的開始，其他州也將效仿加州的做法。」非盈利組織RMI高級助理普萊史考特(Leah Prescott）說。

Bloom Energy能源公司在聖荷西市考慮類似政策時，成功得到禁令豁免。該公司在去年12月向密爾比達市議會寫信，請求繼續在新建建築周邊鋪設天然氣管道，以取代柴油發電機作為備用電力。

提議被密市建築官員托特（Bill Tott）回絕，稱其與加州減少天然氣設施的目標相違背，並且其提供的燃料電池方案不切實際且價格昂貴。密爾比達將通過太陽能替代柴油發電機。

根據環境保護組織表示，燃料電池所產生的溫室氣體排放，大約是太平洋瓦電所提供的可再生電力和停電時偶爾使用柴油備用發電機所產生溫室氣體總量的四倍。

天然氣 密爾比達 加州

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