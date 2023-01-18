槍枝業向兒童推銷 加州法院說不

加州槍枝管理頗為嚴格。警方也在不斷繳獲非法槍枝。（取自屋崙警局推特）

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）發表聲明，歡迎加州法院作出有利於禁止向兒童推銷槍枝的州法律的裁決。

上周五，在亞歷桑納州非營利公司國際狩獵俱樂部起訴邦塔案（Safari Club International v. Bonta）中，多個槍枝團體，包括俄亥俄州 的一家非營利性公司美國運動員 聯盟基金會（The United States Sportmen’s Alliance Foundation），以及國會運動員基金會（Congressional Sportmen’s Foundation）起訴加州代表、檢察長邦塔，希望提出動議，阻止執行加州「商業和職業法」第22949.80條的動議，該條款禁止「槍枝行業成員」以設計、打算或合理地看起來對未成年人有吸引力的方式宣傳或推銷槍枝相關產品。但加州東區地方法院駁回動議，這意味著，法官傾向於保護兒童，避免相關機構向兒童推銷槍枝。

這是繼2022年10月24日加州中區法院在「少年體育雜誌」訴邦塔案（Junior Sports Magazines v. Bonta. ）中作出類似裁決後，第二個拒絕初步禁止執行「商業和職業法」的地區法院。這兩項裁決共同標誌著，州司法廳在法庭上捍衛該州常識性槍枝安全法律的努力，向前邁出重要一步。

州總檢察長邦塔歡迎加州法院作出有利於禁止向兒童推銷槍枝的州法律的裁決。（記者劉先進 ／攝影）

邦塔說，當天的決定是大家在保護加州免受毫無意義的槍枝暴力流行的鬥爭中取得的又一次勝利。「向孩子們推銷危險武器的想法是卑鄙的，我不會容忍。我們的孩子和家庭，已經從無休止的槍枝暴力悲劇中忍受足夠的恐懼和痛苦，現在是總結之時。我的辦公室將繼續利用所掌握的一切工具進行鬥爭，以捍衛加州拯救生命的槍枝安全法。」

加州繼續努力推進拯救生命和防止槍枝死亡的法律和政策。2021年，加州的槍枝死亡率比全國平均水準低37%。多個研究表明，加州是全國槍枝死亡率最低的地區之一。疾控中心收集的數據顯示，在所有50個州中，加州的槍枝死亡率是第六低。

吉福茲法律中心（Giffords Law Center）研究發現，加州的槍枝死亡率比全國平均水準低37%。2021年，全美27個州和華盛頓特區通過75項槍枝安全法案，包括改善背景調查和增加社區暴力干預計畫的資金等拯救生命的立法。但是，19個州也通過64項危險的槍枝法律，如無證攜帶，使社區處於危險中。