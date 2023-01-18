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中央地鐵華埠白蘭站 交通大使不可或缺 婆婆：不再擔心怎麼搭車

記者李怡╱舊金山報導
服務於地鐵白蘭站的交通大使們與組織志願者伍玉珍（中）。（記者李怡／攝影）
服務於地鐵白蘭站的交通大使們與組織志願者伍玉珍（中）。（記者李怡／攝影）

舊金山中央地鐵華埠白蘭站自去年11月19日運行以來，一直受到民眾和媒體的關注。前來拍照打卡與乘坐體驗的市民絡繹不絕。為了保障乘客安全、方便、快捷乘坐地鐵的「交通大使」們，發揮著不可或缺的橋梁和服務作業。

伍玉珍（Jade Wu）是負責組織培訓與管理交通大使的志願者。她表示，每天都有交通大使來維持華埠白蘭站的乘車安全，重點是幫助華裔長者。因白蘭站從地鐵入口到月台乘車，從上到下約有九層樓高的距離。為維護乘客的安全、幫助乘客即時了解乘車信息，交通大使是不可或缺的崗位。

服務於白蘭站的交通大使由華裔新老移民組成，他們表示，可以用自己的語言為社區服務，感到非常榮幸和有歸屬感。雖是在服務別人，但自己收穫的愉悅是最大的。

中英文都很流利的Frank將乘客建議即時反饋給交通局人員，起到橋梁作用。（記者李...
中英文都很流利的Frank將乘客建議即時反饋給交通局人員，起到橋梁作用。（記者李怡／攝影）

另一名白蘭站交通大使唐勁輝（Frank Tang）透露，因白蘭站位居華埠，且直達灣景區與米慎灣等多數華人社區，因此來白蘭站的乘客，90%是華裔長者。他們來到新的環境，有相同語言的人可以提供幫助，便不會覺得驚慌。

唐勁輝因可以講流利的中文和英文，自中央地鐵線11月19日開始試運行以來，就擔任交通局的「交通大使」，為不計其數的本地、外地以及國外遊客擔任嚮導和解說任務。他及時將地鐵延誤或是有誤的乘坐信息傳遞給乘客，舒緩乘客緊張焦慮情緒，並將乘客對於諸多的要求即時反餽給交通局，起到溝通乘客與交通局的橋梁作用。

前來乘坐地鐵的劉婆婆說，十年前自己親自投票，支持中央地鐵的建設。現在看到它開通，很想來看看。一進地鐵，便看到跟自己說一樣語言的交通大使上前指路，感到很親切，就不再害怕和擔心自己搞不定怎麼坐車了。

伍玉珍表示，其他站點也會有交通大使，但並不像白蘭站這麼多。因華埠是新僑老僑來集會或是採買日用品的地方。如一直保有交通大使的服務會讓華埠站更安全衛生。讓華裔社區居民開心出門，平安而歸，是每個交通大使的心願。

可以講粵語和普通話的交通大使Judy。（記者李怡／攝影）
可以講粵語和普通話的交通大使Judy。（記者李怡／攝影）

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