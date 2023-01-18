衛冕冠軍隔6年再訪白宮 拜登接見金州勇士：鼓舞人心

柯瑞講話，感謝拜登和團隊付出努力，將此前被俄羅斯關押的WNBA球員葛麗娜（Brittney Griner）帶回家。（視頻截圖自白宮官方YouTube）

NBA衛冕冠軍金州勇士 17日拜訪白宮 ，並和總統拜登交流、合影留念。柯瑞 感謝拜登和團隊的努力，讓此前被俄羅斯關押的WNBA球員葛麗娜（Brittney Griner）釋放回家。拜登則稱讚勇士和柯瑞的經歷，反映美國人的個人自由和個性，「勇士是一支帶著快樂和動力打球的球隊，反映灣區的活力和美國的文化。」

這也是勇士時隔近7年後首次訪問白宮，副總統賀錦麗代表加州的前眾議長裴洛西等出席活動。勇士2015年奪冠後曾在2016年2月訪問白宮。2017年，在柯瑞表達不想去白宮的言論後，時任總統川普撤回邀請NBA冠軍訪問白宮的邀請。這也導致勇士2017到2018年兩連冠期間，都沒有按慣例訪問。柯瑞今年早些時候還怒罵川普是個「狗屁」。

柯瑞說，訪問白宮是籃球界的絕佳機會，感謝拜登總統及其工作人員，為讓葛麗娜回家所做的一切辛勤工作和努力，「葛麗娜是我們籃球大家庭的重要組成部分。所有幕後的工作讓她能回家，我想說謝謝。」

葛麗娜此前入境俄羅斯後被關押10個月，後來，美國和俄羅斯達成協議，決定交換釋放囚犯，她在上個月抵達德州，成功回家。

柯瑞說，勇士訪問白宮，提供了一個機會，讓大家回顧去年的NBA總冠軍賽，並讓人們承認，體育可以將各行各業、各種背景的人聚集在一起，塑造靈感、希望、愛和團結。

拜登表示，勇士過去八年，六次總冠軍賽，奪得四個冠軍，是職業體育界最成功的球隊之一。最近數年，勇士頗多曲折，缺席2020年和2021年的季後賽，「但這支球隊是為冠軍而打造，永不放棄，站起來拚搏。」

拜登打趣教頭柯爾說，他作為球員有五個總冠軍，擔任教練奪得四個冠軍，手上要帶九個戒指，「手指不夠用了。你們都看到了總冠軍戒指的尺碼吧？走路時，應該這樣。」寓意柯爾戒指太多，負擔太重，走路都要弓著腰。他還稱讚柯爾為反對槍枝暴力發聲。

拜登對勇士奪冠的經歷如數家珍，他說，柯瑞是NBA史上首個全票通過的最有價值球員（MVP），也是歷史最佳球員之一。勇士和柯瑞的經歷，反映美國人不斷前行的個人自由和個性，「勇士作為一個團隊走到一起，是一支帶著快樂和動力打球的球隊，反映灣區的活力和我們國家的文化。也難怪國內和世界各地數以百萬計的人駐足觀看勇士一場比賽。無論他們在哪裡比賽，觀眾都會觀看娛樂人心。最重要的是，你們鼓舞人心，催人上進。」