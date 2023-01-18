我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗米華案 周焯華被控289宗罪 部分罪成判囚18年

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

衛冕冠軍隔6年再訪白宮 拜登接見金州勇士：鼓舞人心

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞講話，感謝拜登和團隊付出努力，將此前被俄羅斯關押的WNBA球員葛麗娜（Brittney Griner）帶回家。（視頻截圖自白宮官方YouTube）
柯瑞講話，感謝拜登和團隊付出努力，將此前被俄羅斯關押的WNBA球員葛麗娜（Brittney Griner）帶回家。（視頻截圖自白宮官方YouTube）

NBA衛冕冠軍金州勇士17日拜訪白宮，並和總統拜登交流、合影留念。柯瑞感謝拜登和團隊的努力，讓此前被俄羅斯關押的WNBA球員葛麗娜（Brittney Griner）釋放回家。拜登則稱讚勇士和柯瑞的經歷，反映美國人的個人自由和個性，「勇士是一支帶著快樂和動力打球的球隊，反映灣區的活力和美國的文化。」

這也是勇士時隔近7年後首次訪問白宮，副總統賀錦麗代表加州的前眾議長裴洛西等出席活動。勇士2015年奪冠後曾在2016年2月訪問白宮。2017年，在柯瑞表達不想去白宮的言論後，時任總統川普撤回邀請NBA冠軍訪問白宮的邀請。這也導致勇士2017到2018年兩連冠期間，都沒有按慣例訪問。柯瑞今年早些時候還怒罵川普是個「狗屁」。

柯瑞說，訪問白宮是籃球界的絕佳機會，感謝拜登總統及其工作人員，為讓葛麗娜回家所做的一切辛勤工作和努力，「葛麗娜是我們籃球大家庭的重要組成部分。所有幕後的工作讓她能回家，我想說謝謝。」

葛麗娜此前入境俄羅斯後被關押10個月，後來，美國和俄羅斯達成協議，決定交換釋放囚犯，她在上個月抵達德州，成功回家。

柯瑞說，勇士訪問白宮，提供了一個機會，讓大家回顧去年的NBA總冠軍賽，並讓人們承認，體育可以將各行各業、各種背景的人聚集在一起，塑造靈感、希望、愛和團結。

拜登表示，勇士過去八年，六次總冠軍賽，奪得四個冠軍，是職業體育界最成功的球隊之一。最近數年，勇士頗多曲折，缺席2020年和2021年的季後賽，「但這支球隊是為冠軍而打造，永不放棄，站起來拚搏。」

拜登打趣教頭柯爾說，他作為球員有五個總冠軍，擔任教練奪得四個冠軍，手上要帶九個戒指，「手指不夠用了。你們都看到了總冠軍戒指的尺碼吧？走路時，應該這樣。」寓意柯爾戒指太多，負擔太重，走路都要弓著腰。他還稱讚柯爾為反對槍枝暴力發聲。

拜登對勇士奪冠的經歷如數家珍，他說，柯瑞是NBA史上首個全票通過的最有價值球員（MVP），也是歷史最佳球員之一。勇士和柯瑞的經歷，反映美國人不斷前行的個人自由和個性，「勇士作為一個團隊走到一起，是一支帶著快樂和動力打球的球隊，反映灣區的活力和我們國家的文化。也難怪國內和世界各地數以百萬計的人駐足觀看勇士一場比賽。無論他們在哪裡比賽，觀眾都會觀看娛樂人心。最重要的是，你們鼓舞人心，催人上進。」

隊友格林在白宮中接受記者訪問時說，柯瑞有一天會競選美國總統，「聰明，能聚集人心，不會犯錯，為什麼不試試？」對於他自己的位置，格林調侃說，「（我可以當）國防部長。」

柯瑞四次冠軍，兩次MVP，是NBA當之無愧的贏家。（記者劉先進／攝影）
柯瑞四次冠軍，兩次MVP，是NBA當之無愧的贏家。（記者劉先進／攝影）

勇士 柯瑞 白宮

上一則

中央地鐵華埠白蘭站 交通大使不可或缺 婆婆：不再擔心怎麼搭車

下一則

金山防洪補助啟動 小企業主/個人最高10萬元

延伸閱讀

影／尷尬了…拜登為金恩兒媳領唱生日歌 卻忘了她名字

影／尷尬了…拜登為金恩兒媳領唱生日歌 卻忘了她名字
機密文件案 內容是什麼？拜登還未回答的五個問題

機密文件案 內容是什麼？拜登還未回答的五個問題
俄國侵烏前夕 拜登派CIA局長到基輔示警 結果碰軟釘子

俄國侵烏前夕 拜登派CIA局長到基輔示警 結果碰軟釘子
紐約市庇護客超4萬「已成災難」 亞當斯籲疏往上州

紐約市庇護客超4萬「已成災難」 亞當斯籲疏往上州
NBA／柯瑞飆41分勝巫師 勇士勝率過半

NBA／柯瑞飆41分勝巫師 勇士勝率過半

熱門新聞

老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

2023-01-12 17:58
華裔西點軍校生Daniel Hong線上分享經驗。（翰林文教基金會提供）

她西點軍校畢業 再進哈佛醫學院 3華裔分享西點經驗

2023-01-15 16:21
缺水的加州該如何處理最近大量的降雨？科學家建議讓它氾濫。（美聯社）

加州暴雨成災 專家：讓它氾濫存地下

2023-01-11 02:18
安德森在會上分享13日上午的氣象衛星圖。（記者張曼琳／截屏）

加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡

2023-01-13 23:23
研究顯示，單程搬出加州的卡車需求高。（記者李榮／攝影）

生活成本昂貴 不滿政治生態 遠離加州 越來越多人搬走

2023-01-16 15:27
32歲的柏莫達斯竟在山景城市中心將陌生女子帶走並性侵。（山景城警方提供）

北加山景城一男子市中心強押女子回公寓性侵

2023-01-12 19:00

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗
影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走

影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走