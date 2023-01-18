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資源分配不均 聖荷西爆非裔出走潮

編譯組╱聖荷西電
非裔領袖表示，聖荷西的非裔人口正在流失。（美聯社）
非裔領袖表示，聖荷西的非裔人口正在流失。（美聯社）

聖荷西非裔領袖說，由於種族主義仍在抬頭，非裔社區在不斷萎縮。

這就是矽谷少數族裔商業聯合會（Silicon Valley Minority Business Consortium）首席執行長威爾遜（Walter Wilson）所說的 「非裔出走」。由於該地區對從種族隔離和紅線，到社會項目、公共合同、教育和治安等方面存在的種種不平等一貫缺乏投資，前後已有成千上萬的非裔居民遷離。

「人們不會留在一個在經濟上沒有機會的地方，在那裡他們的家人不覺得受歡迎，因為他們沒有能力在這裡生活，」威爾遜告訴「焦點報」（Spotlight）。

威爾遜收集的數據發現，聖他克拉拉縣和聖荷西並沒有公平地分配公共基礎設施項目的合同。雖然非裔占約該縣人口3%，但得到的公共合同不到1%。聖縣目前正在進行自己的差距研究，將在夏天發布。

「這些錢是屬於公眾的，而不僅僅是少數人的，」威爾遜說。「我們有數十億美的政府合同。我們要確保在這個過程中加進我們其他人。」

美國人口普查數據顯示，1990年至2019年期間，聖荷西失去了約17.6%的非裔人口，根據城市數據，從2000-2012年，聖荷西的非裔人口減少了12%。截至2020年，聖荷西有3萬零288名非裔居民，全縣有4萬5968名。當地領導人說，自1960年代以來，灣區的非裔居民不斷減少。

政治戰略家和社區倡導者布萊默（Carmen Brammer）說，非裔離開的原因，是縣或市沒有作出任何真正的努力，來公平地提升這個歷史上被剝奪權利的社區的地位。

「金恩博士（Martin Luther King Jr.）呼籲必須打破這些結構性的種族主義障礙，這些障礙阻礙了窮人和低收入人群實現公平，」布萊默說。「如果你看看他的演講，並與我們今天所做的事情相比較，會發現我們並沒有改變。它只是被包裝得不同。」

她說，對此的解決方法在於對當地小企業的真正和公平的支持、更多的可負擔住房，和對教育的投資。因為非裔社區沒有機會進入更好的學校、某些社區、或得到更好收入的工作，他們沒有機會建立世代的財富。

「當然，這是一片充滿機會的土地。人們問我，你們為什麽不靠自己努力，從你們的靴帶上把自己拉起來？但如果你沒有靴子呢，那就是赤腳走路，就是一個完全不同的旅程。」

非裔 聖荷西 投資

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