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DNA比對 聖縣地檢處破30年懸案

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
羅格德斯於2012年因性虐兒童被抓捕，被判40年監禁。（聖縣地檢處提供）
羅格德斯於2012年因性虐兒童被抓捕，被判40年監禁。（聖縣地檢處提供）

聖他克拉拉縣地檢處17日發表聲明，將起訴一名65歲的男子。這名男子曾在30年前持槍攻擊一名商場經理。

地檢處冷案部門通過與DNA數據庫比對，成功從發生在1994年的一起犯罪現場的物證中，提取到嫌疑人的生物信息。這男子为羅格德斯（Thomas John Loguidice），曾因性虐兒童在2012年被收押至聖貝尼托縣監獄，正在加州懲教局服刑40年的刑期。

去年12月14日，聖他克拉拉縣大法官為羅格德斯增加一項綁架並企圖搶劫的罪名。同時，檢察官還在犯罪現場發現使用致命槍支的證據。

「我們不會忘記受害者，我們不會原諒暴力犯罪。」聖縣檢察長羅森（Jeff Rosen）在聲明中表示，「我們想向社區傳達的消息是，我們會使用先進的DNA檢驗技術，偵探工作和決心來尋求正義。」

監獄記錄顯示，羅格德斯將於19日被送往聖他克拉拉縣監獄，並將於18日在聖荷西法院對新指控的罪名受審。

檢察官表示，案件發生在1994年1月13日的Westfield Oakridge購物中心。當天上午10時，一名在President Tuxdeo值班的21歲女子被一名男子持刀威脅，強迫進入店內的儲藏室。

該名闖入者將女子的手腕捆住，並綁在一根柱子上，隨後從收銀台里搶走了現金。地檢處稱，在男子離開之前，對受害人進行了性侵犯。

聖荷西警方一直未能破獲此案，副地檢長貝克（Rob Baker）表示，地檢處冷案組從去年夏天重新審理了此案，同時他們還對20世紀90年代的近300起未破獲的冷案進行了重審。

在審理中，他們發現物證中的DNA樣本與聯邦調查局DNA索引庫中的一條信息匹配，隨後便鎖定了羅格德斯。

地檢處表示無法對羅格德斯提出性侵指控，因為起訴該罪行的時效已於2000年過期，但貝克認為，依然有足夠的證據指控嫌疑人搶劫以及綁架罪。

如果罪名成立，羅格德斯將在目前的刑期基礎上，增加7年到終身監禁，他在2032年的假釋機會也將被推遲至少7年。

1994年懸案嫌疑人的畫像。（聖縣地檢處提供）
1994年懸案嫌疑人的畫像。（聖縣地檢處提供）
1994年冷案嫌疑人的畫像。（聖縣地檢處提供）
1994年冷案嫌疑人的畫像。（聖縣地檢處提供）
羅格德斯於2012年因性虐兒童被抓捕，被判40年監禁。（聖縣地檢處提供）
羅格德斯於2012年因性虐兒童被抓捕，被判40年監禁。（聖縣地檢處提供）

DNA 監獄 性侵

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