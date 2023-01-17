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專輯做成蜜桃禮盒 Fann芳怡入圍葛萊美

記者李榮／灣區即時報導
Fann芳怡的創作專輯「Telos 桃樂市」專輯入圍第65屆葛萊美獎「最佳唱片包裝設計獎」。（圖：WINDIE Music提供）
Fann芳怡的創作專輯「Telos 桃樂市」專輯入圍第65屆葛萊美獎「最佳唱片包裝設計獎」。（圖：WINDIE Music提供）

曾來美國進修、並在本地Live House現場演出闖蕩的木質調創作女聲Fann芳怡，返台六年後，將日常生活中的情緒觀察落筆成歌，推出全新創作專輯「Telos桃樂市」，如水蜜桃禮盒的專輯包裝設計讓她入圍了第65屆葛萊美獎「最佳唱片包裝設計獎」，芳怡表示，能夠入選非常驚喜，過幾天將回到美國參與頒獎典禮；另外也計畫與老師、朋友敘舊，「感覺很不真實！」

芳怡畢業於銘傳大學商業設計系，她表示，自己從小就很喜歡唱歌，但沒有受過正式的音樂與歌唱訓練。大學時參加熱音社，更激起對於歌唱的熱愛，後來決定畢業後工作存錢，準備到美國學音樂。2009年時芳怡來美念書，畢業後又在洛杉磯展開她的音樂流浪旅程，並獲得肯定。在第二張迷你創作專輯「We Are Who We Are 自我意識」時，她就曾入圍過第16屆美國獨立音樂獎。

後來芳怡返回台灣投入音樂產業，曾與娃娃金智娟、黃子佼、李千那、陶晶瑩、信、周蕙等藝人合作過，擔任演出合聲；前陣子陶晶瑩的小巨蛋演唱會更因合音歌者異動，而緊急代班救火登台。

芳怡指出，先前入圍過獨立音樂獎的經驗，給了她和設計師很大的鼓勵與刺激，讓他們更進一步思考視覺跟音樂可以怎麼融合。這次新專輯「Telos桃樂市」曲風多元，從音樂設計到包裝製作上，都成為出道以來的突破作品。芳怡表示，非常謝謝音樂路上有很多前輩和朋友提攜、協助，更要謝謝設計師WHOSMiNG讓「TELOS 桃樂市」更為立體，「畢竟，能以一張華語流行音樂專輯入圍葛萊美獎真的非常感激。」

她介紹，「Telos桃樂市」的風格比較多元，嘗試了很多不一樣的元素，像是混入搖滾。芳怡說，每一階段的自己寫出來的作品都有很大的不同，例如最早開始時有點憤世嫉俗的感覺，而後來的作品更為認識自己，能接受自己好與不好、反應當下的心情，也希望呈現當前世代的情緒。較不擅言辭的芳怡從社交恐懼、憂鬱、偽裝面具、情緒勒索等議題出發，希望透過專輯「Telos桃樂市」陪伴聽眾，將飽滿的養分充分傳達給閱聽者，給予眾人面對不同情緒的能量，並得以在生活中喘口氣。

這次入圍的是「最佳唱片包裝設計獎」，設計師WHOSMiNG接獲消息也非常驚喜，直呼「實在很夢幻。」他提到，現在音樂圈獨立歌手的專輯製作和生存充滿挑戰，特別感謝音樂人芳怡給了他很大的空間與時間，去完成這張有趣的設計，「在這個買CD已經不流行的年代，站在設計師的角度，希望被拿到手的唱片是有趣且值得收藏的。」

芳怡指出，專輯設計以「桃」與「樂」字為發想概念延伸，搭配水蜜桃產季，將每一首歌曲比喻為不同的養分，收進專輯做成水蜜桃禮盒。除了再現水果攤會使用的蔬果套袋外，桃子造型歌詞本更呼應音樂主題，將人們在面臨不同課題的心理狀態以不同表情來呈現，視覺設計令人格外驚艷。

芳怡熱愛音樂，在美國與台灣都闖蕩多年。（芳怡提供）
芳怡熱愛音樂，在美國與台灣都闖蕩多年。（芳怡提供）

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