垃圾分類宣傳不足 聖荷西市府被告

CWS公司負責收集聖荷西市約三分之一居民的生活垃圾。（取自CWS官網）

一家垃圾回收公司正在起訴聖荷西 市府，稱因市府失職，沒有向民眾普及足夠的垃圾回收知識，導致公司不得不每年花費數百萬元處理被錯誤投放的垃圾。

垃圾回收企業California Waste Solutions（簡稱CWS）向聖他克拉拉縣高級法院提交的訴訟指出，聖荷西市府違反了與CWC公司簽訂的，關於開展正確垃圾分類的居民教育 契約。「市府起初認為CWS的訴求有所誇大，但根據市府獨立的研究表明，可回收垃圾箱中有多達58%的垃圾為不可回收或廚餘垃圾。」

聖荷西市府律師弗里曼（Nora Frimann）拒絕發表評論，稱不會公開討論此案的進展。屋崙市府曾在2021年起訴該公司，稱其向公寓住戶過度收取垃圾回收費，最終CWS公司賠付600萬元。

CWS公司負責收集聖荷西市約三分之一居民的生活垃圾，根據該公司與市環境服務部門簽訂的合同，城市負責以多語種的方式提供垃圾回收訊息，向兒童宣傳垃圾回收的做法，並在遊行 等公共活動中設立攤位發放垃圾回收的教育傳單。

CWS指出，由於違背協議，公司損失約3400萬元。在索賠信中提到：「錯誤投放的垃圾愈多，CWS清理的費用就愈高。」

索賠信中還指出，CWS不得不支付超過600萬元的額外填埋費用，而調撿錯誤投放的數萬噸垃圾，又增加了1400萬元的費用，其中垃圾污染處理費就高達1000多萬元。此外，可回收的材料數量也因為食物殘渣、用過的尿布和其他可腐爛的垃圾污染，導致數量大大減少，這導致公司未能達到市府規定的績效標準，而被處罰250萬元。

訴訟書中稱，聖荷西通過不維護合同等多種方式獲得了經濟回報。聖荷西市府理應支付垃圾處理費用，而當垃圾被錯誤放置到回收垃圾容器中時，費用就被轉移到了CWS公司。然後，垃圾填埋場按照CWS投入的每一頓垃圾計算，又向市府支付費用，這樣市府便獲得了雙倍的利益。